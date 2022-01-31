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Финансы

Объем IPO в мире упал на 60% в начале 2022 года

Ведомости

Общий объем первичных размещений акций (IPO) во всем мире в начале 2022 г. составил $26,7 млрд, что на 60% меньше, чем за тот же период в 2021 г., подсчитали в агентстве Bloomberg.

«Сейчас действительно сложные условия для новых листингов. Многие инвесторы борются с тем, что их портфели становятся отрицательными», — пояснил глава отдела европейских рынков акционерного капитала в BNP Paribas SA Андреас Бернсторфф. 

По информации агентства, в Нью-Йорке из-за волатильности на рынках по меньшей мере девять фирм отменили IPO, включая облачную платформу управления персоналом Justworks Inc. и Four Springs Capital Trust. В Европе аналогичная ситуация произошла со стартапом WeTransfer, который отозвал свое предложение в Амстердаме после того, как ему не удалось привлечь достаточный спрос со стороны инвесторов, а также с немецким производителем лекарств Cheplapharm Arzneimittel. В Азии южнокорейская компания Hyundai Engineering отозвала свой листинг на $1 млрд после того, как не смогла привлечь спрос по желаемой цене. 

Падение спроса со стороны инвесторов и нестабильность на рынках привели к тому, что стоимость отмененных IPO во всем мире почти удвоилась по сравнению с прошлым годом, достигнув на данный момент $6,2 млрд. В Гонконге выручка снизилась более чем на 40%, поскольку масштабные меры регулирования в Китае вынуждают компании откладывать планы IPO.

«Для компаний было бы очень смелым решением проводить IPO в нынешних условиях», — считает глобальный директор по инвестициям в акции Allianz Global Investors Виржини Мезоннев.

Однако, как обнаружили эксперты, некоторым рынкам удалось избежать серьезных потрясений. К примеру, южнокорейской компании LG Energy Solution удалось привлечь около $10,7 млрд в этом месяце в ходе крупнейшего в истории страны IPO. LG Energy Solution обошел только производитель электромобилей из США Rivian, который привлек $11,9 млрд. В целом эксперты предполагают, что рынки IPO могут быстро восстановиться в 2022 г. при стабилизации рынков.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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