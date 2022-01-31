Объем IPO в мире упал на 60% в начале 2022 года

По информации агентства, в Нью-Йорке из-за волатильности на рынках по меньшей мере девять фирм отменили IPO, включая облачную платформу управления персоналом Justworks Inc. и Four Springs Capital Trust. В Европе аналогичная ситуация произошла со стартапом WeTransfer, который отозвал свое предложение в Амстердаме после того, как ему не удалось привлечь достаточный спрос со стороны инвесторов, а также с немецким производителем лекарств Cheplapharm Arzneimittel. В Азии южнокорейская компания Hyundai Engineering отозвала свой листинг на $1 млрд после того, как не смогла привлечь спрос по желаемой цене.