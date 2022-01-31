Доля нерезидентов в российском госдолге упала до минимума с 2015 года

Показатель стал резко сокращаться с апреля прошлого года, когда США ввели против России санкции, запрещающие нерезидентам участвовать в первичном размещении российских гособлигаций. 12 января сенат США опубликовал проект новых санкций против России, которые могут вступить в силу в случае ее вторжения на Украину. Среди прочих мер был указан запрет на сделки с российским госдолгом как на первичном, так и на вторичном рынках.