Доля нерезидентов в российском госдолге упала до минимума с 2015 года
Доля вложений нерезидентов в российские облигации федерального займа (ОФЗ) к 28 января снизилась до 18,8%, говорится в обзоре аналитиков «ВТБ капитала» (документ есть в распоряжении «Ведомостей»). По данным Центробанка, это минимальный показатель с июня 2015 г.
За два дня — 27 и 28 января — совокупный нетто-отток средств составил 30,5 млрд руб., отмечают эксперты со ссылкой на данные Национального расчетного депозитария (НРД). Таким образом, за два дня доля вложений нерезидентов в ОФЗ снизилась на 0,1 п. п.
По состоянию на 1 июня 2015 г. показатель составлял 18,6%. Общий объем вложений оценивался в 909 млрд руб. Уже к 1 июля того же года доля увеличилась до 20,3%, а сумма — до 981 млрд руб. При этом общий объем рынка тогда, наоборот, за месяц упал с 4,89 трлн до 4,84 трлн руб.
На 1 декабря 2021 г. общий объем вложений нерезидентов в ОФЗ составлял 3,22 трлн руб. Общий объем вложений в госдолг — 15,71 трлн руб.
В целом с июня 2015 г. и до 1 мая прошлого года доля вложений нерезидентов в ОФЗ не опускалась ниже 20%. Потом на протяжении двух месяцев она держалась на уровне 19,5%, а к 1 июля — 19,7%. Затем показатель вновь превысил 20%. По последним данным — на 1 декабря 2021 г. — доля составила 20,5%.
Показатель стал резко сокращаться с апреля прошлого года, когда США ввели против России санкции, запрещающие нерезидентам участвовать в первичном размещении российских гособлигаций. 12 января сенат США опубликовал проект новых санкций против России, которые могут вступить в силу в случае ее вторжения на Украину. Среди прочих мер был указан запрет на сделки с российским госдолгом как на первичном, так и на вторичном рынках.
Тогда экономисты «Ренессанс капитала» сообщили, что подобные ограничения могут привести к оттоку с рынка ОФЗ, в первую очередь со стороны американских держателей. Это также спровоцирует ослабление рубля на 3–6% от базового прогноза в 75–76 руб. за доллар.
В то же время, как отмечали аналитики, негативный эффект должен быть сглажен тем фактом, что существующий долг санкции не затронут. Кроме того, доля нерезидентов в ОФЗ оценивалась как «умеренная», а доля держателей из США — в 7%. Спрос также может быть компенсирован со стороны локальных инвесторов и мерами ЦБ, отмечали экономисты.