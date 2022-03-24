«Циан» оценил рост доступности новостроек после изменения льготной ипотеки
Уровень доступности новостроек в России, которые можно приобрести по льготной программе «Господдержка 2020», после изменения условий программы вырастет с 8% до 78%, говорится в исследовании (есть в распоряжении «Ведомостей») сервиса по поиску недвижимости «Циан».
Льготная программа «Господдержка 2020» была запущена в России весной позапрошлого года для поддержки строительной отрасли и населения на фоне первой волны пандемии коронавируса. Мера позволяла взять в ипотеку жилье в новостройке по ставке не выше 6,5% годовых. Максимальная сумма кредита составляла 6 млн руб. для большинства регионов и 12 млн руб. для Москвы, Санкт-Петербурга и их областей.
На фоне высокого спроса на недвижимость, приближающегося «перегрева» рынка и разгона инфляции в России в целом правительство изменило условия программы: предельную ставку повысили до 7% годовых, а максимальную сумму кредита снизили до 3 млн руб. для всех регионов. Вчера вице-премьер Марат Хуснуллин предложил вернуть прежние суммы кредитов, а ставку увеличить до 12%. Президент России Владимир Путин идею поддержал. Решение обусловлено изменением экономической ситуации в стране на фоне военной операции в Донбассе и на Украине, в том числе повышением ключевой ставки Центробанка до рекордных с 2003 г. 20%.
Аналитики «Циана» провели расчеты для городов с населением от 500 000 человек и объемом предложения не менее 500 квартир. В выборку попали 26 населенных пунктов, Подмосковье и Ленинградская область. Расчеты проводились с условием, что заемщик предоставит первый взнос в 20% от стоимости жилья. Таким образом, цена недвижимости должна составлять не более 7,5 млн руб. для большинства городов, а для столичных регионов — до 15 млн руб.
Прежний лимит в 3 млн руб. фактически исключил из программы большинство рассматриваемых городов и областей с довольно высокими ценами на жилье. Так, доля доступных по «Господдержке 2020» новостроек в Москве и Санкт-Петербурге составляла 0% и 3%, тогда как при обновленных условиях она будет 54% и 77% соответственно. «Вернется» в программу и Сочи, однако там доступность повысится несильно — с 0% до 6%. В Казани и Владивостоке увеличение более заметное — с 0,2% до 36% и с 0% до 53% соответственно. Наибольшая доступность зафиксирована в Ленинградской области и Махачкале — по 99%, а также в Подмосковье и Ижевске — по 98%. В топ-5% попал и Киров с 97%.
Средняя площадь жилья, которое можно приобрести при обновлении программы, составит 48,3 кв. м вместо прежних 34 кв. М. Средняя площадь квартиры в новостройках в исследуемых городах оценивается в 55 кв. м.