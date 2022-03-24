«Циан» оценил рост доступности новостроек после изменения льготной ипотеки

Прежний лимит в 3 млн руб. фактически исключил из программы большинство рассматриваемых городов и областей с довольно высокими ценами на жилье. Так, доля доступных по «Господдержке 2020» новостроек в Москве и Санкт-Петербурге составляла 0% и 3%, тогда как при обновленных условиях она будет 54% и 77% соответственно. «Вернется» в программу и Сочи, однако там доступность повысится несильно — с 0% до 6%. В Казани и Владивостоке увеличение более заметное — с 0,2% до 36% и с 0% до 53% соответственно. Наибольшая доступность зафиксирована в Ленинградской области и Махачкале — по 99%, а также в Подмосковье и Ижевске — по 98%. В топ-5% попал и Киров с 97%.