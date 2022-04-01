Банковский сектор перешел к профициту ликвидности впервые с начала операции на Украине
Российская банковская система к 1 апреля 2022 г. впервые с начала военной операции на Украине перешла к структурному профициту ликвидности, следует из материалов ЦБ.
По состоянию на 24 февраля профицит ликвидности составлял 113,1 млрд руб. Затем банковский сектор в течение пяти недель находился в состоянии структурного дефицита. На 1 апреля профицит ликвидности составил 280,4 млрд руб.
Расчетный уровень структурного дефицита/профицита ликвидности — это разница между задолженностью по операциям рефинансирования и операциям абсорбирования ЦБ. Структурный профицит ликвидности означает, что денег у банков так много, что они уже не заинтересованы в привлечении средств ЦБ, а, напротив, сами выступают его кредиторами, размещая излишнюю ликвидность на депозитах. Дефицит ликвидности, наоборот, значит, что банки берут у ЦБ для своих операций больше, чем размещают на его депозитах.
С 3 марта ЦБ начал ежедневно проводить однодневные аукционы репо с лимитом в размере 3 трлн руб. и депозитные аукционы «тонкой настройки». С 30 марта регулятор снизил лимит по однодневным репо до 1 трлн руб. (и продолжил проводить их ежедневно), а также отменил ежедневные депозитные аукционы.