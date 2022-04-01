Банковский сектор перешел к профициту ликвидности впервые с начала операции на Украине

Расчетный уровень структурного дефицита/профицита ликвидности — это разница между задолженностью по операциям рефинансирования и операциям абсорбирования ЦБ. Структурный профицит ликвидности означает, что денег у банков так много, что они уже не заинтересованы в привлечении средств ЦБ, а, напротив, сами выступают его кредиторами, размещая излишнюю ликвидность на депозитах. Дефицит ликвидности, наоборот, значит, что банки берут у ЦБ для своих операций больше, чем размещают на его депозитах.