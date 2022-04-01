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Финансы

Банковский сектор перешел к профициту ликвидности впервые с начала операции на Украине

Ведомости

Российская банковская система к 1 апреля 2022 г. впервые с начала военной операции на Украине перешла к структурному профициту ликвидности, следует из материалов ЦБ.

По состоянию на 24 февраля профицит ликвидности составлял 113,1 млрд руб. Затем банковский сектор в течение пяти недель находился в состоянии структурного дефицита. На 1 апреля профицит ликвидности составил 280,4 млрд руб.

Расчетный уровень структурного дефицита/профицита ликвидности — это разница между задолженностью по операциям рефинансирования и операциям абсорбирования ЦБ. Структурный профицит ликвидности означает, что денег у банков так много, что они уже не заинтересованы в привлечении средств ЦБ, а, напротив, сами выступают его кредиторами, размещая излишнюю ликвидность на депозитах. Дефицит ликвидности, наоборот, значит, что банки берут у ЦБ для своих операций больше, чем размещают на его депозитах.

С 3 марта ЦБ начал ежедневно проводить однодневные аукционы репо с лимитом в размере 3 трлн руб. и депозитные аукционы «тонкой настройки». С 30 марта регулятор снизил лимит по однодневным репо до 1 трлн руб. (и продолжил проводить их ежедневно), а также отменил ежедневные депозитные аукционы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных