Курс доллара опустился ниже 51 рубля впервые за шесть лет
Курс доллара опустился ниже 51 руб. Показатель стал минимальным с мая 2015 г. Об этом свидетельствуют данные торгов Мосбиржи на 29 июня. К 10:17 курс валюты опустился до 50,15 руб. С начала торгов доллар потерял 1,65 руб.
Евро на Мосбирже также потерял за утро 1,8 руб. и снизился до 52,74 руб. В ходе утренних торгов валюта опускалась до 52,7 руб.
Котировки на нефть марки Brent уменьшились на $0,29 до 113,47 за баррель. Индекс Мосбиржи упал на 1,4% до 2375,01 пункта, а индекс РТС вырос на 0,89% и составил 1478,66 пункта. Лидерами роста на открытии торгов стал «Газпром», лидерами снижения — депозитарные расписки TCS, «Сургутнефтегаз», Yandex, «Алроса» и «Татнефть».
Ранее первый вице-премьер Андрей Белоусов заявил, что власти работают над возвращением курса рубля к оптимальным уровням. Он отметил, что оптимальный курс рубля для экономики оценивается в 70-80 руб. за американскую валюту. Однако ЦБ выступил против перехода к таргетированию курса рубля. По словам зампреда Банка России Алексея Заботкина, фиксированный обменный курс рубля приведет к снижению эффективности и потере суверенитета проводимой экономической политики.