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Курс доллара опустился ниже 51 рубля впервые за шесть лет

Ведомости

Курс доллара опустился ниже 51 руб. Показатель стал минимальным с мая 2015 г. Об этом свидетельствуют данные торгов Мосбиржи на 29 июня. К 10:17 курс валюты опустился до 50,15 руб. С начала торгов доллар потерял 1,65 руб.

Евро на Мосбирже также потерял за утро 1,8 руб. и снизился до 52,74 руб. В ходе утренних торгов валюта опускалась до 52,7 руб.

Котировки на нефть марки Brent уменьшились на $0,29 до 113,47 за баррель. Индекс Мосбиржи упал на 1,4% до 2375,01 пункта, а индекс РТС вырос на 0,89% и составил 1478,66 пункта. Лидерами роста на открытии торгов стал «Газпром», лидерами снижения — депозитарные расписки TCS, «Сургутнефтегаз», Yandex, «Алроса» и «Татнефть».

Ранее первый вице-премьер Андрей Белоусов заявил, что власти работают над возвращением курса рубля к оптимальным уровням. Он отметил, что оптимальный курс рубля для экономики оценивается в 70-80 руб. за американскую валюту. Однако ЦБ выступил против перехода к таргетированию курса рубля. По словам зампреда Банка России Алексея Заботкина, фиксированный обменный курс рубля приведет к снижению эффективности и потере суверенитета проводимой экономической политики.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных