Курс доллара опустился ниже 51 рубля впервые за шесть лет

Ранее первый вице-премьер Андрей Белоусов заявил, что власти работают над возвращением курса рубля к оптимальным уровням. Он отметил, что оптимальный курс рубля для экономики оценивается в 70-80 руб. за американскую валюту. Однако ЦБ выступил против перехода к таргетированию курса рубля. По словам зампреда Банка России Алексея Заботкина, фиксированный обменный курс рубля приведет к снижению эффективности и потере суверенитета проводимой экономической политики.