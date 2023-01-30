Срок льготной ставки для уволившегося IT-специалиста увеличат до шести месяцев
Срок сохранения льготной ставки по ипотеке для IT-специалистов, которые уволились из компании, увеличен с трех до шести месяцев, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко на совещании с премьер-министром Михаилом Мишустиным.
«Если сотрудник уволится, льготная ставка сохранится в течение шести месяцев, а не трех, как было раньше», – сообщил Чернышенко, выступая с докладом о совершенствовании условий предоставления ипотеки IT-специалистам, передает пресс-служба кабмина.
Получить IT-ипотеку теперь смогут сотрудники всех аккредитованных IT-компаний. В России таких компаний примерно 20 000. «Ранее под требования подходили порядка 12 000 компаний, так как они должны были получать еще налоговые льготы», – отметил вице-премьер. Вместе с тем для оформления ипотеки становятся ниже требования к зарплатам сотрудников, продолжил он. Так, в городах-миллионниках минимум заработный платы составит 120 000 руб. (до вычета НДФЛ), в остальных регионах – от 70 000 руб. Как заявил Чернышенко, для Москвы показатель остается прежний – 150 000 руб.
Чернышенко рассказал, что по новым правилам получения IT-ипотеки ежемесячный доход сотрудника будет определяться исходя из места работы, который указан в трудовом договоре. Так, это может быть как головной офис компании, так и региональный филиал. После оформления кредита сотруднику нужно будет минимум пять лет работать в аккредитованной IT-компании, сказал Чернышенко. «Предыдущие правила предполагали такое трудоустройство на весь срок ипотеки», – отметил он.
Помимо этого изменился возрастной диапазон тех, кто получает льготную ипотеку. Теперь его могут получить специалисты от 18 до 50 лет (включительно), а не от 22 до 44 лет (включительно), как это было раньше.
Чернышенко подчеркнул, что IT-ипотека востребована у сотрудников в сфере информационных технологий. «С момента выхода в прошлом году указа президента и постановления правительства было одобрено почти 17 000 заявок, и 6000 жилищных кредитов уже было выдано», – заявил он на совещании. По его словам, общая сумму предоставленных кредитов составила свыше 54 млрд руб. Чернышенко также акцентировал внимание на том, что в пятерку регионов по числу и объему IT-ипотеки на 1000 населения, помимо Москвы и Санкт-Петербурга, вошли и Новосибирская, Свердловская области, республика Удмуртия.