Срок льготной ставки для уволившегося IT-специалиста увеличат до шести месяцев

Чернышенко подчеркнул, что IT-ипотека востребована у сотрудников в сфере информационных технологий. «С момента выхода в прошлом году указа президента и постановления правительства было одобрено почти 17 000 заявок, и 6000 жилищных кредитов уже было выдано», – заявил он на совещании. По его словам, общая сумму предоставленных кредитов составила свыше 54 млрд руб. Чернышенко также акцентировал внимание на том, что в пятерку регионов по числу и объему IT-ипотеки на 1000 населения, помимо Москвы и Санкт-Петербурга, вошли и Новосибирская, Свердловская области, республика Удмуртия.