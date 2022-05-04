Мишустин объявил о запуске льготной ипотеки под 5% для ИТ-специалистов
Программа льготной ипотеки для ИТ-специалистов под 5% годовых стартовала в России, в ее рамках планируется выдать до 50 000 кредитов до конца 2024 г., сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. Максимальный размер ипотеки в городах-миллионниках составит 18 млн руб., в остальных — 9 млн руб.
«Мы запускаем программу льготной ипотеки для ИT-специалистов. Кредит на покупку квартиры по выгодной ставке до 5% годовых смогут оформить сотрудники аккредитованных компаний в сфере информационных технологий», — сообщил Мишустин.
Льготную ипотеку смогут взять ИТ-специалисты 22-45 лет, средняя зарплата которых до вычета НДФЛ составляет от 100 000 руб. в регионах и от 150 000 руб. в городах-миллионниках.
На фоне оттока ИТ-специалистов из России, который начался после объявления о спецоперации на Украине, власти начали вводить меры поддержки сотрудников отрасли. ИТ-специалисты с высшим образованием по специальностям из установленного перечня, которые отработали в ИТ-компании не меньше 11 месяцев в течение года до даты призыва, могут получить отсрочку от армии. По словам главы Минцифры Максута Шадаева, ИТ-компании подали заявки на отсрочку от службы на 2000 сотрудников.
С 1 мая правительство снизило ставку по льготной ипотеке для всех россиян с 12% до 9%. В Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях максимальный размер кредита составляет 12 млн руб., для других регионов России он не должен превышать 6 млн руб.