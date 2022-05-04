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Экономика

Мишустин объявил о запуске льготной ипотеки под 5% для ИТ-специалистов

Ведомости

Программа льготной ипотеки для ИТ-специалистов под 5% годовых стартовала в России, в ее рамках планируется выдать до 50 000 кредитов до конца 2024 г., сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. Максимальный размер ипотеки в городах-миллионниках составит 18 млн руб., в остальных — 9 млн руб.

«Мы запускаем программу льготной ипотеки для ИT-специалистов. Кредит на покупку квартиры по выгодной ставке до 5% годовых смогут оформить сотрудники аккредитованных компаний в сфере информационных технологий», — сообщил Мишустин.

Льготную ипотеку смогут взять ИТ-специалисты 22-45 лет, средняя зарплата которых до вычета НДФЛ составляет от 100 000 руб. в регионах и от 150 000 руб. в городах-миллионниках.

На фоне оттока ИТ-специалистов из России, который начался после объявления о спецоперации на Украине, власти начали вводить меры поддержки сотрудников отрасли. ИТ-специалисты с высшим образованием по специальностям из установленного перечня, которые отработали в ИТ-компании не меньше 11 месяцев в течение года до даты призыва, могут получить отсрочку от армии. По словам главы Минцифры Максута Шадаева, ИТ-компании подали заявки на отсрочку от службы на 2000 сотрудников.

С 1 мая правительство снизило ставку по льготной ипотеке для всех россиян с 12% до 9%. В Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях максимальный размер кредита составляет 12 млн руб., для других регионов России он не должен превышать 6 млн руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных