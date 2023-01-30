Евро поднялся выше 76 рублей впервые с декабря
Курс евро поднялся выше 76 руб. на Мосбирже, свидетельствуют данные площадки. По данным биржи на 14.30 мск, европейская валюта поднялась до 76,12 руб., американский доллар стоит 69,9 руб. К отметке в 76 руб. евро приблизился впервые с декабря.
Укрепление евро и доллара происходит в связи с уменьшением спроса на рублевую ликвидность после завершения основных налоговых выплат января, отмечает «Интерфакс».
12 января курс европейской валюты опускался до 73 руб., доллар опускался ниже 67,8 руб. Эксперты отмечали, что рубль вернулся к верхней границе коридора 65-70 руб./$, который выглядит наиболее логичным при текущих параметрах платежного баланса.