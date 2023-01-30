Евро поднялся выше 76 рублей впервые с декабря

Курс евро поднялся выше 76 руб. на Мосбирже, свидетельствуют данные площадки. По данным биржи на 14.30 мск, европейская валюта поднялась до 76,12 руб., американский доллар стоит 69,9 руб. К отметке в 76 руб. евро приблизился впервые с декабря.