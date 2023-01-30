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Евро поднялся выше 76 рублей впервые с декабря

Ведомости

Курс евро поднялся выше 76 руб. на Мосбирже, свидетельствуют данные площадки. По данным биржи на 14.30 мск, европейская валюта поднялась до 76,12 руб., американский доллар стоит 69,9 руб. К отметке в 76 руб. евро приблизился впервые с декабря.

Укрепление евро и доллара происходит в связи с уменьшением спроса на рублевую ликвидность после завершения основных налоговых выплат января, отмечает «Интерфакс».

12 января курс европейской валюты опускался до 73 руб., доллар опускался ниже 67,8 руб. Эксперты отмечали, что рубль вернулся к верхней границе коридора 65-70 руб./$, который выглядит наиболее логичным при текущих параметрах платежного баланса.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных