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Финансы

В России стали чаще платить банковскими картами

Ведомости

Россияне за прошедший год стали чаще пользоваться банковскими картами для оплаты покупок после прекращения работы сервисов Apple Pay и Google Pay. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на опрос платежной группы Qiwi с участием около 1000 человек.

При оплате офлайн-покупок 75% опрошенных используют пластиковые банковские карты, говорится в исследовании. В частности, 70% россиян стали чаще пользоваться физическими картами при оплате онлайн-покупок, а каждый третий из опрошенных использует российские аналоги оплаты – QR-коды и Pay-сервисы.

Около 40% признались, что использовали отечественные сервисы оплаты в феврале, и столько же – QR-коды. 39% респондентов сообщили, что стали чаще расплачиваться за покупки наличными.

В марте прошлого года международные платежные системы Visa и Mastercard приостановили проведение операций по картам российских банков. Тогда же перестали работать сервисы Apple Pay и Google Pay. Российские банки в ответ на санкции либо продлили сроки действия этих карт, либо сделали их бессрочными.

23 января Сбербанк и Альфа-банк анонсировали запуск платежных стикеров, чтобы оплатить товары нужно поднести к терминалу телефон, на который он наклеен. Кроме того, c их помощью можно снимать деньги в банкоматах. 9 марта о планах введения нового способа оплаты также сообщили «Известиям» в Росбанке, банке «Дом.РФ» и Экспобанке.

Ранее по теме: Visa и Mastercard теперь бесполезны за границей: какие есть альтернативы

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных