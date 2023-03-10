В России стали чаще платить банковскими картами
При оплате офлайн-покупок 75% опрошенных используют пластиковые банковские карты, говорится в исследовании. В частности, 70% россиян стали чаще пользоваться физическими картами при оплате онлайн-покупок, а каждый третий из опрошенных использует российские аналоги оплаты – QR-коды и Pay-сервисы.
Около 40% признались, что использовали отечественные сервисы оплаты в феврале, и столько же – QR-коды. 39% респондентов сообщили, что стали чаще расплачиваться за покупки наличными.
В марте прошлого года международные платежные системы Visa и Mastercard приостановили проведение операций по картам российских банков. Тогда же перестали работать сервисы Apple Pay и Google Pay. Российские банки в ответ на санкции либо продлили сроки действия этих карт, либо сделали их бессрочными.
23 января Сбербанк и Альфа-банк анонсировали запуск платежных стикеров, чтобы оплатить товары нужно поднести к терминалу телефон, на который он наклеен. Кроме того, c их помощью можно снимать деньги в банкоматах. 9 марта о планах введения нового способа оплаты также сообщили «Известиям» в Росбанке, банке «Дом.РФ» и Экспобанке.