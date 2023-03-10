В России стали чаще платить банковскими картами

23 января Сбербанк и Альфа-банк анонсировали запуск платежных стикеров, чтобы оплатить товары нужно поднести к терминалу телефон, на который он наклеен. Кроме того, c их помощью можно снимать деньги в банкоматах. 9 марта о планах введения нового способа оплаты также сообщили «Известиям» в Росбанке, банке «Дом.РФ» и Экспобанке.