В России просрочка по кредитам наличными у коллекторов стала минимальной за шесть лет

В феврале этого года «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование «Активбизнесконсалт» писал, что в 2022 г. объем предложения на долговом рынке вырос на 34–35% до 292,8 млрд руб. (с учетом процентов и пеней). В то же время проданы были долги лишь на 201,5 млрд руб. (68,9%). При этом в 2021 г. доля превышала 96%. Отмечалось, что ситуация связана со снижением стоимости долгов. В 2022 г. портфель просрочки реализовывался в среднем за 11,4% от общего долга против 17,2% годом ранее.