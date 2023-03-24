В России просрочка по кредитам наличными у коллекторов стала минимальной за шесть лет
К концу I квартала 2023 г. средний чек просрочки у коллекторов по кредитам наличными составил 115 780 руб., показатель стал минимальным с 2018 г. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) о работе рынка в I квартале.
При этом средний размер просроченной задолженности старше 90 дней по необеспеченным кредитам, попадающей к коллекторам, остался на уровне 2022 г., составив 81 340 руб. (против 82 000 руб. в прошлом году).
Президент НАПКА Эльман Мехтиев объяснил ситуацию глобальными кризисными явлениями на рынке. По его словам, в этом году, как в 2022-м, банки одобряют кредиты на крупные суммы «лишь тем клиентам, в платежеспособности которых полностью уверены». В остальных случаях «кредиторы рисковать не готовы и идут по пути сниженных лимитов», говорит Мехтиев.
Гендиректор «М.Б.А. Финансы» Федор Вахата подтвердил, что, несмотря на большое число долговых кейсов, которые передаются коллекторам, суммы стали ниже, чем, например, 2-3 года назад. Он указал на ужесточение риск-политики банков, из-за чего финансовые организации стали одобрять кредиты «на меньшие суммы». В коллекторском агентстве ID Collect уточнили, что в их портфеле показатель снизился на 7% с 2018 г.
В феврале этого года «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование «Активбизнесконсалт» писал, что в 2022 г. объем предложения на долговом рынке вырос на 34–35% до 292,8 млрд руб. (с учетом процентов и пеней). В то же время проданы были долги лишь на 201,5 млрд руб. (68,9%). При этом в 2021 г. доля превышала 96%. Отмечалось, что ситуация связана со снижением стоимости долгов. В 2022 г. портфель просрочки реализовывался в среднем за 11,4% от общего долга против 17,2% годом ранее.