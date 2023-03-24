НСПК установила лимит операций по платежным стикерам в размере 3000 рублей

В НСПК добавили, что к платежным стикерам предъявляются те же требования безопасности, что и к обычным пластиковым картам. Действия пользователя при утрате стикера должны быть аналогичными тем, которые он предпринимает при потере карты, то есть заблокировать его и обратиться в банк.