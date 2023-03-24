НСПК установила лимит операций по платежным стикерам в размере 3000 рублей
Лимит для совершения покупок без PIN-кода при помощи платежных стикеров был установлен на уровне 3000 руб. Об этом сообщил представитель Национальной системы платежных карт (НСПК), пишут «Известия».
В НСПК добавили, что к платежным стикерам предъявляются те же требования безопасности, что и к обычным пластиковым картам. Действия пользователя при утрате стикера должны быть аналогичными тем, которые он предпринимает при потере карты, то есть заблокировать его и обратиться в банк.
Платежные стикеры выглядят как уменьшенная копия банковской карты, они предназначены для бесконтактной оплаты покупок и могут приклеиваться, например, к телефону. По состоянию на середину марта, к тестированию платежных стикеров приступили уже 16 банков, в том числе Сбербанк, «Тинькофф», Альфа-банк, МТС и др.
У банков есть возможность самостоятельно устанавливать лимит, при котором введение PIN-кода не требуется. Эта граница может быть установлена в соответствии с правилами платежной системы. В частности, «Мир» разрешает проводить операции на суммы до 3000 руб. без подтверждения PIN-кодом с 2020 г., до этого лимит составлял 1000 руб.