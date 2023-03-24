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Финансы

НСПК установила лимит операций по платежным стикерам в размере 3000 рублей

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Лимит для совершения покупок без PIN-кода при помощи платежных стикеров был установлен на уровне 3000 руб. Об этом сообщил представитель Национальной системы платежных карт (НСПК), пишут «Известия».

В НСПК добавили, что к платежным стикерам предъявляются те же требования безопасности, что и к обычным пластиковым картам. Действия пользователя при утрате стикера должны быть аналогичными тем, которые он предпринимает при потере карты, то есть заблокировать его и обратиться в банк.

Платежные стикеры выглядят как уменьшенная копия банковской карты, они предназначены для бесконтактной оплаты покупок и могут приклеиваться, например, к телефону. По состоянию на середину марта, к тестированию платежных стикеров приступили уже 16 банков, в том числе Сбербанк, «Тинькофф», Альфа-банк, МТС и др.

Сбербанк в тестовом режиме увеличил лимит для покупок без PIN-кода

У банков есть возможность самостоятельно устанавливать лимит, при котором введение PIN-кода не требуется. Эта граница может быть установлена в соответствии с правилами платежной системы. В частности, «Мир» разрешает проводить операции на суммы до 3000 руб. без подтверждения PIN-кодом с 2020 г., до этого лимит составлял 1000 руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных