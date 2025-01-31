Одобренные автокредиты в декабре превысили запрошенные суммы на 137%
Одобренные к выдаче автокредиты на 137% превысили объем запрошенных средств в декабре 2024 г., сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Объединенного кредитного бюро (ОКБ).
Рост показателей выдач автокредитов, которые обновляли исторические рекорды, наблюдался во II и III кварталах 2024 г., но в IV квартале объем выдачи снизился до уровня середины 2023 г.
В остальных сегментах розничного кредитования в конце 2024 г. ситуация была обратной. По данным ОКБ, отношение выданных ипотечных кредитов к запрашиваемым суммам составило 106% в декабре против 111% в ноябре. Показатель кредитов наличными снизился до 113,5% в декабре против 117% в ноябре.
По информации «Коммерсанта», банкиры отмечают, что значительная часть первоначального взноса была оплачена заемщиками собственными средствами в декабре, что могло привести к увеличению одобренной суммы кредита. Начальник аналитического отдела ИК «Риком-траст» Олег Абел отметил, что после получения годовых бонусов кредитоспособность заемщиков улучшилась, что позволило банкам одобрять больше заявок.
В обеспеченном кредитовании регулятор отмечает стабильный и умеренный рост количества заемщиков. Их число увеличилось за июль – декабрь 2023 г. на 200 000 человек (+12,5% к первому полугодию) и составило 1,8 млн.