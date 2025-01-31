Газета
Телеграм
Подкаст
/ Финансы

Одобренные автокредиты в декабре превысили запрошенные суммы на 137%

Ведомости

Одобренные к выдаче автокредиты на 137% превысили объем запрошенных средств в декабре 2024 г., сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Объединенного кредитного бюро (ОКБ).

Рост показателей выдач автокредитов, которые обновляли исторические рекорды, наблюдался во II и III кварталах 2024 г., но в IV квартале объем выдачи снизился до уровня середины 2023 г.

В остальных сегментах розничного кредитования в конце 2024 г. ситуация была обратной. По данным ОКБ, отношение выданных ипотечных кредитов к запрашиваемым суммам составило 106% в декабре против 111% в ноябре. Показатель кредитов наличными снизился до 113,5% в декабре против 117% в ноябре.

По информации «Коммерсанта», банкиры отмечают, что значительная часть первоначального взноса была оплачена заемщиками собственными средствами в декабре, что могло привести к увеличению одобренной суммы кредита. Начальник аналитического отдела ИК «Риком-траст» Олег Абел отметил, что после получения годовых бонусов кредитоспособность заемщиков улучшилась, что позволило банкам одобрять больше заявок.

В обеспеченном кредитовании регулятор отмечает стабильный и умеренный рост количества заемщиков. Их число увеличилось за июль – декабрь 2023 г. на 200 000 человек (+12,5% к первому полугодию) и составило 1,8 млн.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных