Одобренные автокредиты в декабре превысили запрошенные суммы на 137%

В остальных сегментах розничного кредитования в конце 2024 г. ситуация была обратной. По данным ОКБ, отношение выданных ипотечных кредитов к запрашиваемым суммам составило 106% в декабре против 111% в ноябре. Показатель кредитов наличными снизился до 113,5% в декабре против 117% в ноябре.