ЦБ понизил курс доллара на 18 апреля до 82,02 рубля

Аналитики различных финансовых организаций, включая «Эксперт РА», «БКС мир инвестиций» и «Финам», прогнозируют достижение отметки 100 руб. за доллар к концу 2025 г. В свою очередь «Ренессанс капитал» и «Гарда капитал» ожидают ослабления рубля во втором полугодии, начиная с осени. Freedom Finance Global допускает такой сценарий в случае реализации рисков для мировой экономики и снижения спроса на российскую нефть. АКРА и «Астра управление активами» предполагают, что рубль может достичь этой отметки уже к лету 2025 г. при негативном развитии событий. Ранее аналогичный прогноз озвучил Goldman Sachs.