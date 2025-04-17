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/ Финансы

ЦБ понизил курс доллара на 18 апреля до 82,02 рубля

Ведомости

ЦБ понизил курс доллара на 18 апреля на 0,57 руб. до 82,02 руб. Об этом свидетельствуют данные регулятора.

Курс евро изменился незначительно – 93,25 руб. (-0,08 руб.). Колебания юаня также почти незаметны – 11,19 руб. (-0,09 руб.).

17 апреля эксперты, опрошенные «Ведомостями», заявили о возможном укреплении доллара до 100 руб. за доллар в ближайшем будущем. По их мнению, текущая переукрепленность рубля может привести к его ослаблению до трехзначных значений, что является лишь вопросом времени.

Аналитики различных финансовых организаций, включая «Эксперт РА», «БКС мир инвестиций» и «Финам», прогнозируют достижение отметки 100 руб. за доллар к концу 2025 г. В свою очередь «Ренессанс капитал» и «Гарда капитал» ожидают ослабления рубля во втором полугодии, начиная с осени. Freedom Finance Global допускает такой сценарий в случае реализации рисков для мировой экономики и снижения спроса на российскую нефть. АКРА и «Астра управление активами» предполагают, что рубль может достичь этой отметки уже к лету 2025 г. при негативном развитии событий. Ранее аналогичный прогноз озвучил Goldman Sachs.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

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