ЦБ понизил курс доллара на 18 апреля до 82,02 рубля
ЦБ понизил курс доллара на 18 апреля на 0,57 руб. до 82,02 руб. Об этом свидетельствуют данные регулятора.
Курс евро изменился незначительно – 93,25 руб. (-0,08 руб.). Колебания юаня также почти незаметны – 11,19 руб. (-0,09 руб.).
17 апреля эксперты, опрошенные «Ведомостями», заявили о возможном укреплении доллара до 100 руб. за доллар в ближайшем будущем. По их мнению, текущая переукрепленность рубля может привести к его ослаблению до трехзначных значений, что является лишь вопросом времени.
Аналитики различных финансовых организаций, включая «Эксперт РА», «БКС мир инвестиций» и «Финам», прогнозируют достижение отметки 100 руб. за доллар к концу 2025 г. В свою очередь «Ренессанс капитал» и «Гарда капитал» ожидают ослабления рубля во втором полугодии, начиная с осени. Freedom Finance Global допускает такой сценарий в случае реализации рисков для мировой экономики и снижения спроса на российскую нефть. АКРА и «Астра управление активами» предполагают, что рубль может достичь этой отметки уже к лету 2025 г. при негативном развитии событий. Ранее аналогичный прогноз озвучил Goldman Sachs.