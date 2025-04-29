Число заемщиков в России упало до минимума с 2022 года
Число заемщиков в банках и МФО сократилось до 50,1 млн – минимума с 2022 г. За полгода оно уменьшилось на 500 000, следует из данных ЦБ. Последний раз похожее сокращение было в 2022 г. после скачка ставки до 20% и санкций. Тогда число заемщиков упало с 44 млн до 43,7 млн.
В первую очередь сократилось число банковских заемщиков. Их стало меньше на 1 млн за квартал (до 40,1 млн). При этом клиентов только МФО, наоборот, прибавилось на 200 000 (до 5,2 млн).
Средний кредит наличными упал на 20% за полгода – до 142 000 руб. Доля проблемных заемщиков (с тремя и более кредитами) снижается, но на них все еще приходится почти половина всей розничной задолженности (49,6%). Число клиентов банков с ипотекой остается на прежнем уровне – 10,2 млн человек. При этом банки стали реже выдавать ипотечные кредиты сроком свыше 30 лет.
24 апреля ЦБ впервые установил количественные ограничения на выдачи, так называемые макропруденциальные лимиты (МПЛ), по ипотеке и автокредитам. Нормы начнут действовать с III квартала. Одновременно с этим ЦБ снизит с 1 июля надбавки к коэффициентам риска по новым ипотечным кредитам. В отличие от МПЛ надбавки потребляют дополнительный капитал при выдаче кредита.