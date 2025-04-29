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Число заемщиков в России упало до минимума с 2022 года

Ведомости

Число заемщиков в банках и МФО сократилось до 50,1 млн – минимума с 2022 г. За полгода оно уменьшилось на 500 000, следует из данных ЦБ. Последний раз похожее сокращение было в 2022 г. после скачка ставки до 20% и санкций. Тогда число заемщиков упало с 44 млн до 43,7 млн.

В первую очередь сократилось число банковских заемщиков. Их стало меньше на 1 млн за квартал (до 40,1 млн). При этом клиентов только МФО, наоборот, прибавилось на 200 000 (до 5,2 млн).

Средний кредит наличными упал на 20% за полгода – до 142 000 руб. Доля проблемных заемщиков (с тремя и более кредитами) снижается, но на них все еще приходится почти половина всей розничной задолженности (49,6%). Число клиентов банков с ипотекой остается на прежнем уровне – 10,2 млн человек. При этом банки стали реже выдавать ипотечные кредиты сроком свыше 30 лет.

24 апреля ЦБ впервые установил количественные ограничения на выдачи, так называемые макропруденциальные лимиты (МПЛ), по ипотеке и автокредитам. Нормы начнут действовать с III квартала. Одновременно с этим ЦБ снизит с 1 июля надбавки к коэффициентам риска по новым ипотечным кредитам. В отличие от МПЛ надбавки потребляют дополнительный капитал при выдаче кредита.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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