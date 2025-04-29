Число заемщиков в России упало до минимума с 2022 года

Число заемщиков в банках и МФО сократилось до 50,1 млн – минимума с 2022 г. За полгода оно уменьшилось на 500 000, следует из данных ЦБ. Последний раз похожее сокращение было в 2022 г. после скачка ставки до 20% и санкций. Тогда число заемщиков упало с 44 млн до 43,7 млн.