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Профучастники увидели арбитраж в законе о тестировании при покупке ИСЖ и НСЖ

В ЦБ же считают, что некорректно сравнивать продукты страхования жизни и инвестиции, где порог входа без теста выше
Софья Шелудченко
ИСЖ и НСЖ сохраняют преимущество с точки зрения простоты клиентского пути по сравнению с инвестициями на рынке ценных бумаг / Евгений Разумный / Ведомости

Профучастники увидели регуляторный арбитраж в законе о прохождении клиентами страховщиков теста перед покупкой продуктов накопительного и инвестиционного страхования жизни (НСЖ и ИСЖ). По этому закону гражданина освободят от тестирования в случае, если он купит полис на сумму от 1,4 млн руб. В такой ситуации клиент «максимально заинтересован сам разобраться в условиях договора», объяснял Банк России. На фондовом рынке, чтобы инвестор мог беспрепятственно приобретать любые инструменты, ему необходим статус квалифицированного – в числе условий его получения наличие активов от 6 млн руб.

ИСЖ и НСЖ сохраняют преимущество с точки зрения простоты клиентского пути по сравнению с инвестициями на рынке ценных бумаг, говорит президент НАУФОР Алексей Тимофеев. Имущественный ценз для страховок установлен на основании, что такая сумма заставит клиента «разобраться в условиях договора», но для инвесторов на фондовом рынке такой возможности нет, отмечает он. Более того, напоминает Тимофеев, ЦБ предлагает повысить имущественный порог в 4 раза до 24 млн руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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