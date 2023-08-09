Профучастники увидели арбитраж в законе о тестировании при покупке ИСЖ и НСЖ

Профучастники увидели арбитраж в законе о тестировании при покупке ИСЖ и НСЖВ ЦБ же считают, что некорректно сравнивать продукты страхования жизни и инвестиции, где порог входа без теста выше
Профучастники увидели регуляторный арбитраж в законе о прохождении клиентами страховщиков теста перед покупкой продуктов накопительного и инвестиционного страхования жизни (НСЖ и ИСЖ). По этому закону гражданина освободят от тестирования в случае, если он купит полис на сумму от 1,4 млн руб. В такой ситуации клиент «максимально заинтересован сам разобраться в условиях договора», объяснял Банк России. На фондовом рынке, чтобы инвестор мог беспрепятственно приобретать любые инструменты, ему необходим статус квалифицированного – в числе условий его получения наличие активов от 6 млн руб.
ИСЖ и НСЖ сохраняют преимущество с точки зрения простоты клиентского пути по сравнению с инвестициями на рынке ценных бумаг, говорит президент НАУФОР Алексей Тимофеев. Имущественный ценз для страховок установлен на основании, что такая сумма заставит клиента «разобраться в условиях договора», но для инвесторов на фондовом рынке такой возможности нет, отмечает он. Более того, напоминает Тимофеев, ЦБ предлагает повысить имущественный порог в 4 раза до 24 млн руб.