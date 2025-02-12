Оператор башен «Билайна» провел реорганизацию в ходе подготовки к IPO

Реорганизация нужна для «повышения прозрачности бизнеса и оптимизации корпоративного управления», уточнил «Ведомостям» представитель группы. По его словам, это должно «привести к росту рыночной оценки ГК и в целом увеличить ее внешнюю привлекательность для инвесторов».