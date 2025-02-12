Оператор башен «Билайна» провел реорганизацию в ходе подготовки к IPO

Оператор башен «Билайна» провел реорганизацию в ходе подготовки к IPOГК «Сервис-телеком» уже думала о размещении в 2021 году, но отложила эти планы
Управляющая компания башенной инфраструктуры «Вымпелкома» (бренд «Билайн») – АО «ГК «Сервис-телеком» – проводит реорганизацию. К АО присоединяются четыре ООО – «Сервис-телеком», «Техноресурс», «Линк девелопмент» и «Инфраструктурные инвестиции». Решение о реорганизации принял совет директоров ГК «Сервис-телеком» 31 января 2025 г., следует из данных «СПАРК-Интерфакса».
Реорганизация нужна для «повышения прозрачности бизнеса и оптимизации корпоративного управления», уточнил «Ведомостям» представитель группы. По его словам, это должно «привести к росту рыночной оценки ГК и в целом увеличить ее внешнюю привлекательность для инвесторов».
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