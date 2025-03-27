Аналитики назвали лучшие дивидендные бумаги

Аналитики «Сберинвестиций» 25 марта пересмотрели топ дивидендных акций, сообщила компания в своем Telegram-канале. На вершине оказались бумаги Х5 Group: по мнению аналитиков, в 2025 г. дивиденды могут составить больше 1000 руб. на акцию, а в 2026–2027 гг. компания может показать двузначную дивдоходность. Также в топе банк «Санкт-Петербург» (дивдоходность – 13,9%), «Лукойл» (13,2%), «Татнефть» (13,2%), «префы» «Транснефти» (11,7%), обыкновенные акции «Сбера» (11,3%).