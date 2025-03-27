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Аналитики назвали лучшие дивидендные бумаги

У большинства в лидерах оказались акции X5 Group с потенциальной дивдоходностью более 30%
Мария Викулова
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Акции X5 Group оказались на первом месте в топе лучших дивидендных бумаг у шести инвесткомпаний: «Сберинвестиций», «БКС мир инвестиций», «Альфа-капитала», «Гарда капитала», «Финама» и «Цифра брокера». По их прогнозам, ожидаемая дивдоходность этих бумаг на горизонте года – от 18 до 33%.

Аналитики «Сберинвестиций» 25 марта пересмотрели топ дивидендных акций, сообщила компания в своем Telegram-канале. На вершине оказались бумаги Х5 Group: по мнению аналитиков, в 2025 г. дивиденды могут составить больше 1000 руб. на акцию, а в 2026–2027 гг. компания может показать двузначную дивдоходность. Также в топе банк «Санкт-Петербург» (дивдоходность – 13,9%), «Лукойл» (13,2%), «Татнефть» (13,2%), «префы» «Транснефти» (11,7%), обыкновенные акции «Сбера» (11,3%).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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