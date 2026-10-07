Владельцы ЗПИФа с бумагами Freedom пожаловались в ЦБ и прокуратуру

В жалобе в ЦБ пайщики указали также на аффилированность УК со структурами Freedom. Заявители пишут, что единственный участник УК «Восток-Запад» Иван Песков с апреля 2021 г. по май 2023 г. был гендиректором ООО «Цифра брокер», которое до 2023 г. называлось «Фридом финанс», а название сменило после выхода из холдинга Freedom Finance. В мае – октябре 2025 г. «Цифра брокер», пишут пайщики, являлся учредителем ООО «СФО Цифра – структурные продукты», а УК «Запад-Восток» была его управляющей организацией. На этом основании пайщики считают, что между нынешней УК фонда и «Цифра брокером», а через него – со структурами Freedom может существовать аффилированность. Но на сайте УК не раскрывается информация о конфликте интересов, пишут пайщики.