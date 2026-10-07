Владельцы ЗПИФа с бумагами Freedom пожаловались в ЦБ и прокуратуру

Владельцы ЗПИФа с бумагами Freedom пожаловались в ЦБ и прокуратуруИх не устраивает, что паи торгуются почти вчетверо дешевле расчетной стоимости
ЦБ не нашел нарушений в работе УК «Восток-Запад», на которую пожаловались пайщики ее фонда. Его паи торгуются сильно дешевле расчетной стоимости, около четверти активов вложено в бумаги структур Freedom. Теперь пайщики обратились в прокуратуру и готовят иск
Группа владельцев паев ЗПИФ «Фонд первичных размещений» обратилась в Банк России и прокуратуру Москвы с жалобами на управляющую компанию фонда «УК «Восток-Запад» – пайщиков не устраивает экономическая модель фонда, паи которого длительное время торгуются почти вчетверо дешевле расчетной стоимости, а саму УК они заподозрили в связях со структурами Freedom Holding бизнесмена Тимура Турлова. «Ведомости» ознакомились с документами. Интересы заявителей представляет юридическая фирма Law & Capital: на данный момент их число достигло 2% пайщиков, но обращения, по словам управляющего партнера фирмы Виктора Обыденнова, продолжают поступать. Он добавил, что сейчас готовится иск в суд.
ЗПИФ «Фонд первичных размещений» зарегистрирован в феврале 2020 г. По состоянию на 5 октября изменение стоимости пая от изначальной цены составило -2,4%, свидетельствуют данные с сайта «Цифра брокера». Стоимость чистых активов (СЧА) фонда составляет $524,2 млн (рост почти в 5 раз по сравнению с сентябрем 2020 г.). Расчетная стоимость пая – $33,16, а рыночная – $8,89, разница – 73,2%. В структуру активов ЗПИФа входят 44 эмитента, среди них – Freedom Holding Corporation, Government of the United States of America, LENZ Therapeutics, Inc., RxSight Inc., ТОО «BASS Gold» и др.
«Ведомости» направили запросы в Банк России и столичную прокуратуру.
В чем претензия
В конце июля пайщики обратились в УК, указав на низкую ликвидность паев и отсутствие механизма выплаты дохода пайщикам, несмотря на начисление вознаграждений и расходов за счет имущества фонда.
На 9 июля пай стоил на Московской бирже 695,50 руб., тогда как его расчетная стоимость составляла $31,21, или около 2389 руб. при курсе ЦБ на тот же день 76,4/$, – дисконт превышал 70%, приводится пример в документах. Заявители признают: дисконт «не является сам по себе доказательством нарушения закона» и «в теории может объясняться рыночными факторами». Но его длительное сохранение при закрытой структуре фонда и низкой ликвидности паев «требует от профессионального управляющего не пассивного наблюдения, а документированного анализа причин и разумных мер реагирования».
Внимание силовиков
Правилами доверительного управления выплата дохода по паям не предусмотрена. Обычно заработок инвестора от вложений в инвестфонды складывается так: управляющий развивает портфель, если стоимость активов фонда растет (и растет цена пая), то пайщик может продать пай дороже, чем покупал. Но сама УК в любом случае получает вознаграждение – 1% среднегодовой СЧА.
В мае 2026 г. общая сумма начисленных вознаграждений составила $453 384, из которых $374 675 пришлось непосредственно на УК. Пайщики считают, что такая модель потенциально создает конфликт интересов: УК сохраняет экономический интерес в начислении вознаграждения от СЧА, даже если рыночная стоимость паев для пайщиков существенно занижена, а механизм получения дохода отсутствует.
В обращении к УК пайщики выразили готовность к «конструктивному взаимодействию» относительно цены выкупа их паев – по 2075 руб. за штуку.
В жалобе в ЦБ пайщики указали также на аффилированность УК со структурами Freedom. Заявители пишут, что единственный участник УК «Восток-Запад» Иван Песков с апреля 2021 г. по май 2023 г. был гендиректором ООО «Цифра брокер», которое до 2023 г. называлось «Фридом финанс», а название сменило после выхода из холдинга Freedom Finance. В мае – октябре 2025 г. «Цифра брокер», пишут пайщики, являлся учредителем ООО «СФО Цифра – структурные продукты», а УК «Запад-Восток» была его управляющей организацией. На этом основании пайщики считают, что между нынешней УК фонда и «Цифра брокером», а через него – со структурами Freedom может существовать аффилированность. Но на сайте УК не раскрывается информация о конфликте интересов, пишут пайщики.
Согласно данным СПАРК, Песков стал единственным участником УК «Восток-Запад» в 2016 г. Сама УК «Восток-Запад» была зарегистрирована в Саратове, но в 2017 г. переехала в Москву по адресу 1-й Красногвардейский проезд, 15. По такому же адресу зарегистрирован «Цифра брокер».
«Ведомости» не нашли подтверждения тому, что Песков занимал должность гендиректора «Цифра брокера» с апреля 2021 г. по май 2023 г. – согласно официальным данным, им был Владимир Почекуев. По данным СПАРК, участником ООО «СФО Цифра – структурные продукты» действительно был «Цифра брокер». После выхода брокера из СФО ее участниками стали владелец брокера Максим Повалишин, а также член совета директоров «Цифра брокера» и совладелец «Цифра банка» Игорь Михеев. Кроме того, Михеев был назначен ликвидатором «СФО Цифра – структурные продукты», когда компания прекратила свою деятельность в августе 2026 г.
Еще один аргумент заявителей – состав активов. На 23 июля 7,87% активов фонда приходилось на облигации «МФО Фридом финанс кредит», 6,79% – на акции Freedom Holding, еще 4,72 и 3,88% – на два выпуска облигаций Freedom Mobile. Пайщики считают, что доля инструментов, связанных с Freedom, может быть выше, поскольку конечных бенефициаров некоторых активов, по их мнению, невозможно установить по открытым данным.
Связывают заявители с группой и выкуп паев. В запросе в саму УК пайщики пишут, что «аффилированными с управляющей компанией структурами Freedom Finance осуществляется сбор поручений на продажу паев по цене 750–732,50 руб. за единицу». По версии заявителей, цель – вынудить независимых пайщиков продать паи по цене существенно ниже расчетной, после чего бенефициары УК и мажоритарные пайщики смогут изменить правила доверительного управления (ПДУ) и получать доход от активов фонда. Саму УК заявители обвиняют в том, что она «не ставит перед собой задачу увеличить рыночную капитализацию фонда или обеспечить получение дохода для пайщиков». Инвесторы считают, что у компании есть «исключительный интерес в обеспечении ликвидностью структур Freedom Holding Corp. за счет средств ЗПИФа» и в собственном доходе.
В России у Freedom был «Фридом финанс» и «Фридом финанс банк». После начала спецоперации холдинг решил отделить российские активы от зарубежных. Покупателем стал Повалишин – на тот момент заместитель гендиректора и член совета директоров «Фридом финанс». В начале 2023-го Банк России одобрил сделку, после чего российские структуры сменили название на «Цифра брокер» и «Цифра банк». К тому времени Турлов отказался от российского гражданства и получил паспорт Казахстана. Freedom Holding сейчас позиционирует себя как казахстанскую группу и заявляет, что группа полностью вышла из российского рынка в 2023 г. и не контролирует российские структуры.
Банк России пайщики просили проверить деятельность УК «на разумность и добросовестность при управлении фондом», а также раскрытие информации, управление конфликтом интересов и соблюдение ПДУ.
5 октября Банк России ответил (письмо есть у «Ведомостей»), что не установил нарушений законодательства ни со стороны УК, ни со стороны спецдепозитария. Изложенные обстоятельства, пишет ЦБ, характеризуют экономические свойства пая, рыночные риски и предпочтение иной модели управления. Закон не устанавливает для ЗПИФа допустимого отклонения биржевой цены от расчетной стоимости и не обязывает УК его устранять. Нарушений при начислении вознаграждений и признаков конфликта интересов не выявил и спецдепозитарий, следует из ответа.
В прокуратуре Москвы заявителям пока не ответили.
Ответ фонда
Дисконт сложился после «ухудшения геополитической ситуации в мире», которое привело к ограничению обращения иностранных бумаг в России, объясняет представитель УК «Восток-Запад». По его словам, УК использует «весь спектр возможностей в рамках российского законодательства» для сокращения разницы. Маркетмейкера у фонда нет: закон не обязывает УК его привлекать, а его наличие не гарантирует биржевую цену на уровне расчетной, говорит он. Возможность вынести на общее собрание вопросы о выплате дохода или частичном погашении паев УК рассматривала, но отказалась, поскольку «первоначально предполагалось зафиксировать вопросы, касающиеся стратегии управления фондом».
Бумаги структур Freedom выбраны «исключительно» из-за их инвестиционной привлекательности и доступности, а их доля находится в пределах лимитов фонда, продолжает представитель УК. С «Цифра брокером» и «Цифра банком» УК, по его словам, сотрудничает, как и со многими другими финансовыми организациями. Управляющая компания и лица, связанные с ней, не принимают участия в предложениях о продаже паев на вторничном рынке, сказал ее представитель в ответ на вопрос, известно ли компании о том, что инвесторам предлагают продать паи по 732,5–750 руб.
Он также добавил, что любые публичные и непубличные предложения о покупке и продаже инвестиционных паев делаются исключительно по решению третьих лиц. Выкупить паи у заявителей по 2075 руб. УК не может: закон запрещает управляющей приобретать паи фонда, а при погашении компенсация определяется по расчетной стоимости, а не по цене, о которой договорились стороны, добавил представитель компании.
При этом УК, как следует из приложения к ответу ЦБ, «не подтверждает наличие аффилированности, контроля, значительного влияния, общего контролирующего лица, агентских отношений или согласованных действий» с «Цифра брокером», «Цифра банком», Freedom Holding Corp. и лицами их групп, «способных повлиять на доверительное управление фондом». Компания также отрицает, что организовывала или координировала сбор поручений на продажу паев, цитирует ЦБ ответ управляющей.
Мнение юристов
Само по себе отсутствие выплат пайщикам не лишает УК права на вознаграждение, говорит партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Сергей Учитель. Если правила фонда устанавливают его как процент от стоимости чистых активов, оно начисляется независимо от текущей доходности и распределения денег.
Также, по его словам, для обычного ЗПИФа закон не обязывает УК поддерживать биржевую цену пая на уровне его расчетной стоимости, поэтому даже дисконт свыше 70% сам по себе еще не доказывает нарушение. Владельцы не менее 10% паев в то же время могут инициировать общее собрание и поставить вопрос о передаче управления другой УК, добавляет он.
Кроме того, для ЗПИФа не предусмотрена обязанность привлечения маркетмейкера законом, добавляет управляющий партнер адвокатского бюро «Юг» Юрий Пустовит. Согласно законодательству, единственным механизмом влияния на ликвидность является принятие общим собранием владельцев инвестиционных паев решения о внесении изменений в ПДУ, поясняет он.
Если пайщики решат обратиться в суд, им будет недостаточно сослаться на дисконт, отсутствие выплат или наличие в портфеле бумаг группы Freedom, говорит Учитель. Необходимо доказать конкретное нарушение правил фонда, реальный ущерб и причинную связь. В случае причинения убытков в результате нарушения закона УК понесет перед пайщиками ответственность в размере реального ущерба, отмечает Пустовит.