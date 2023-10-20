СМИ: OpenAI обсуждает продажу акций и рассчитывает на оценку в $86 млрд
Американская компания OpenAI, запустившая ChatGPT в конце прошлого года, ведет переговоры с инвесторами о продаже своих акций при общей оценке компании в $86 млрд. Она примерно в три раза превышает их стоимость полгода назад. Об этом пишет Financial Times.
По словам источников издания, в апреле этого года компания была оценена в $29 млрд, когда она привлекла деньги от инвесторов, включая Microsoft и Thrive Capital. О том, что OpenAI добивается оценки в $80–90 млрд, впервые сообщило The Wall Street Journal. Bloomberg сообщал, что компания сузила этот диапазон до $86 млрд.
OpenAI обсуждала с существующими инвесторами тендерное предложение, позволяющее сотрудникам продавать свои акции, рассказали собеседники, знакомые с ходом обсуждений. Они предполагают, что общая сумма предложения, вероятно, будет значительно меньше, поскольку сотрудники предпочитают сохранить бумаги.
Неясно, будет ли продажа акций открыта для новых инвесторов, а также для существующих. В их число входят известные венчурные фонды, такие как Sequoia Capital, Andreessen Horowitz и Khosla Ventures. Осведомленный источник утверждает, что Thrive Capital будет участвовать и в новой сделке. OpenAI отказалась от комментариев.
Как поясняет издание, предложение акций сотрудников инвесторам через тендерное предложение – это способ позволить сотрудникам заработать на успехе компании. Также ожидается, что это поможет OpenAI конкурировать с другими стартапами и более авторитетными компаниями, включая Google и Amazon.
OpenAI занимается разработкой и лицензированием технологий на основе машинного обучения. Она является разработчиком популярного чат-бота ChatGPT.
Через два месяца после появления новой предобученной генеративной модели ChatGPT-4 в марте 2023 г. число ее активных пользователей достигло 100 млн человек, что стало историческим рекордом по скорости роста. Технологические компании, в свою очередь, переориентировали ресурсы команд на создание собственных генеративных моделей. Российские компании также не остались в стороне: «Сбер» разработал GigaChat, а «Яндекс» – YandexGPT.