СМИ: OpenAI обсуждает продажу акций и рассчитывает на оценку в $86 млрд

По словам источников издания, в апреле этого года компания была оценена в $29 млрд, когда она привлекла деньги от инвесторов, включая Microsoft и Thrive Capital. О том, что OpenAI добивается оценки в $80–90 млрд, впервые сообщило The Wall Street Journal. Bloomberg сообщал, что компания сузила этот диапазон до $86 млрд.