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Инвестиции

СМИ: OpenAI обсуждает продажу акций и рассчитывает на оценку в $86 млрд

Ведомости

Американская компания OpenAI, запустившая ChatGPT в конце прошлого года, ведет переговоры с инвесторами о продаже своих акций при общей оценке компании в $86 млрд. Она примерно в три раза превышает их стоимость полгода назад. Об этом пишет Financial Times.

По словам источников издания, в апреле этого года компания была оценена в $29 млрд, когда она привлекла деньги от инвесторов, включая Microsoft и Thrive Capital. О том, что OpenAI добивается оценки в $80–90 млрд, впервые сообщило The Wall Street Journal. Bloomberg сообщал, что компания сузила этот диапазон до $86 млрд.

OpenAI обсуждала с существующими инвесторами тендерное предложение, позволяющее сотрудникам продавать свои акции, рассказали собеседники, знакомые с ходом обсуждений. Они предполагают, что общая сумма предложения, вероятно, будет значительно меньше, поскольку сотрудники предпочитают сохранить бумаги.

Неясно, будет ли продажа акций открыта для новых инвесторов, а также для существующих. В их число входят известные венчурные фонды, такие как Sequoia Capital, Andreessen Horowitz и Khosla Ventures. Осведомленный источник утверждает, что Thrive Capital будет участвовать и в новой сделке. OpenAI отказалась от комментариев.

Как поясняет издание, предложение акций сотрудников инвесторам через тендерное предложение – это способ позволить сотрудникам заработать на успехе компании. Также ожидается, что это поможет OpenAI конкурировать с другими стартапами и более авторитетными компаниями, включая Google и Amazon.

OpenAI занимается разработкой и лицензированием технологий на основе машинного обучения. Она является разработчиком популярного чат-бота ChatGPT.

Через два месяца после появления новой предобученной генеративной модели ChatGPT-4 в марте 2023 г. число ее активных пользователей достигло 100 млн человек, что стало историческим рекордом по скорости роста. Технологические компании, в свою очередь, переориентировали ресурсы команд на создание собственных генеративных моделей. Российские компании также не остались в стороне: «Сбер» разработал GigaChat, а «Яндекс» – YandexGPT.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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