Директора российских компаний не верят в удвоение капитализации фондового рынка

В середине мая ЦБ оценивал, что для достижения поставленной президентом цели нужно разместить акций на 7-10 трлн руб. в ближайшие пять лет – за последние 10 лет эмитенты выпустили акций примерно на 1 трлн руб. Председатель Банка России Эльвира Набиуллина в ходе ПМЭФ-2025 отметила, что недостаточный уровень доверия инвесторов мешает развитию фондового рынка. И чтобы его повысить, ЦБ работает над большим количеством инициатив. Среди них создание рейтинга акций, увеличение штрафа за инсайдерскую торговлю и манипулирование рынком, а также маркировка прозрачных эмитентов.