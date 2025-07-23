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Директора российских компаний не верят в удвоение капитализации фондового рынка

Ведомости

Девять из десяти владельцев и директоров крупных компаний не верят, что поручение президента Владимира Путина – удвоить к 2030 г. капитализацию рынка акций по отношению к ВВП – будет выполнено. Такие результаты получены в ходе опроса школы корпоративного управления АНД и УК «Ингосстрах-инвестиции» (итоги есть у «Ведомостей»). Опрос проводился среди закрытого сообщества директоров АНД, включающего 167 членов советов директоров крупнейших российских компаний, представляющих различные отрасли экономики (в том числе 18 председателей советов директоров), 63 гендиректоров и 37 основателей компаний.

Согласно опросу, тем не менее, 62% опрошенных полагают, что капитализация фондового рынка России к 2030 г. составит от 35% до 50% ВВП. Еще 23% респондентов считают, что данный показатель останется на текущем уровне, варьируясь от 25% до 35% ВВП. Пессимистичные прогнозы, указывающие на возможное снижение капитализации фондового рынка к 2030 г., высказали 6% участников опроса. Лишь 9% респондентов выразили уверенность в достижении или почти полном достижении целевого показателя.

Путин в феврале 2024 г. заявил о необходимости удвоения капитализации российского фондового рынка до 66% ВВП к 2030 г. и до 75% ВВП к 2036 г. На май текущего года капитализация рынка составляет 26,6% от ВВП, это ниже прошлогоднего показателя, сообщал в мае ЦБ.

Опрос директоров и владельцев компаний показал, что наиболее важным фактором для увеличения капитализации рынка является улучшение инвестиционного климата (это отметили 66% респондентов) и укрепление института защиты собственности также было выделено как приоритетное (51%). Вывод новых частных (29%) и государственных (28%) компаний на IPO, а также улучшение практик корпоративного управления (28%) получили примерно одинаковую поддержку. Резервы для роста капитализации в повышении эффективности государственных или частных компаний респонденты видят реже (25% и 19% соответственно).

По мнению генерального директора УК «Ингосстрах-Инвестиции» Романа Семенихина, в вопросе удвоения капитализации необходимы скоординированные действия правительства, Банка России и других госорганов. «Без выхода крупных госкомпаний на IPO задача по увеличению капитализации представляется весьма сложной. При этом, для успешного развития рынка такая госкомпания должна быть интересной инвесторам и давать доход, превышающий стандартные процентные ставки по депозитам. И здесь Минфину придется пойти на уступки инвестору, если министерство планирует развивать рынок IPO в классическом его понимании», – сказал Семенихин.

Прозрачное и качественное управление бизнесом способно обеспечить значительный рост рынка, и у отечественных компаний есть резервы для развития в этой сфере, подчеркнул представитель школы корпоративного управления АНД Алексей Шаравский.

В середине мая ЦБ оценивал, что для достижения поставленной президентом цели нужно разместить акций на 7-10 трлн руб. в ближайшие пять лет – за последние 10 лет эмитенты выпустили акций примерно на 1 трлн руб. Председатель Банка России Эльвира Набиуллина в ходе ПМЭФ-2025 отметила, что недостаточный уровень доверия инвесторов мешает развитию фондового рынка. И чтобы его повысить, ЦБ работает над большим количеством инициатив. Среди них создание рейтинга акций, увеличение штрафа за инсайдерскую торговлю и манипулирование рынком, а также маркировка прозрачных эмитентов.

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