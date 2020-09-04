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Бархатный сезон с видами на лагуну и гору Ахун

В Венеции стартовал международный кинофестиваль, а в Сочи скоро откроется «Кинотавр»
Ольга Маршева
Тильда Суинтон на Венецианской фестивале получила почетного «Золотого льва Святого Марка» за вклад в кинематограф /Tiziana FABI / AFP

Кинофестиваль в Венеции – фестиваль «большой тройки», попасть на который важно и режиссеру, и критику, и простому туристу. Для многих фанатов кино календарный год именно так и делится: в феврале – Берлин, в мае – Канны, в сентябре – Венеция. Коронавирус нарушил мировой порядок: кинофестиваль в Берлине еще успел состояться, а вот в Каннах уже нет. Венеции тоже пророчили ужасы – ничего не будет и никто не приедет. Однако организаторы все же решили рискнуть.

Конечно, фестиваль проводится в новых условиях и с новыми, небывалыми мерами предосторожности. Во-первых, в Венецию сложно добраться: прямых рейсов из России все еще нет, но можно долететь с пересадками. Во-вторых, тесты на ковид обязательны: сначала тест нужно сдать в Москве, за три дня до вылета, потом – сразу по прибытии и еще раз – через пять дней после начала фестиваля. В-третьих, билетные кассы не работают, места в залах бронируются заранее онлайн. Все билеты именные – если вы забронируете их три раза подряд и не придете, ваше имя окажется в черном списке. Наконец, маски. Они, разумеется, обязательны – их нельзя снимать даже в зале. Санитайзеры на каждом шагу, а на входе в фестивальную зону на острове Лидо установлены тепловизоры, измеряющие температуру посетителей.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных