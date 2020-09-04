Бархатный сезон с видами на лагуну и гору Ахун

Конечно, фестиваль проводится в новых условиях и с новыми, небывалыми мерами предосторожности. Во-первых, в Венецию сложно добраться: прямых рейсов из России все еще нет, но можно долететь с пересадками. Во-вторых, тесты на ковид обязательны: сначала тест нужно сдать в Москве, за три дня до вылета, потом – сразу по прибытии и еще раз – через пять дней после начала фестиваля. В-третьих, билетные кассы не работают, места в залах бронируются заранее онлайн. Все билеты именные – если вы забронируете их три раза подряд и не придете, ваше имя окажется в черном списке. Наконец, маски. Они, разумеется, обязательны – их нельзя снимать даже в зале. Санитайзеры на каждом шагу, а на входе в фестивальную зону на острове Лидо установлены тепловизоры, измеряющие температуру посетителей.