Проиграл или победил Хулен Лопетеги«Севилья» потерпела поражение в Суперкубке УЕФА, но трудно спорить, что главный тренер вернул клубу былую славу
На Хулене Лопетеги поставили было крест после того, как его за день до чемпионата мира 2018 г. со скандалом уволили с поста главного тренера футбольной сборной Испании, а потом он провалился в роли тренера мадридского «Реала». Но клуб «Севилья» (Севилья, автономная область Испании Андалузия) дал ему еще один шанс, и Лопетеги не подвел.
В 2017 г. «Севилья» покатилась вниз после ухода главного тренера Унаи Эмери. В сезоне 2017/18 «Севилья», до этого три года подряд выигрывавшая с Эмери Лигу Европы УЕФА, не вышла из 1/8 финала. До прихода Лопетеги в июне 2019 г. в команде сменилось два главных тренера. А 21 августа «Севилья» под руководством Лопетеги стала победителем Лиги Европы, обыграв со счетом 3:2 миланский «Интер». Для клуба это шестая победа, а для 53-летнего Лопетеги – первый клубный трофей в тренерской карьере.