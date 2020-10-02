Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Стиль жизни / Интервью Эксклюзивно по подписке

Проиграл или победил Хулен Лопетеги

«Севилья» потерпела поражение в Суперкубке УЕФА, но трудно спорить, что главный тренер вернул клубу былую славу
Софья Корепанова
Главный тренер ФК «Севилья» Хулен Лопетеги /JORGE GUERRERO / AFP

На Хулене Лопетеги поставили было крест после того, как его за день до чемпионата мира 2018 г. со скандалом уволили с поста главного тренера футбольной сборной Испании, а потом он провалился в роли тренера мадридского «Реала». Но клуб «Севилья» (Севилья, автономная область Испании Андалузия) дал ему еще один шанс, и Лопетеги не подвел.

В 2017 г. «Севилья» покатилась вниз после ухода главного тренера Унаи Эмери. В сезоне 2017/18 «Севилья», до этого три года подряд выигрывавшая с Эмери Лигу Европы УЕФА, не вышла из 1/8 финала. До прихода Лопетеги в июне 2019 г. в команде сменилось два главных тренера. А 21 августа «Севилья» под руководством Лопетеги стала победителем Лиги Европы, обыграв со счетом 3:2 миланский «Интер». Для клуба это шестая победа, а для 53-летнего Лопетеги – первый клубный трофей в тренерской карьере.

Вы видите 6% этого материала
Подпишитесь или прочитайте статью целиком по Wi-Fi в кофейнях «Шоколадница» Москвы и области

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных