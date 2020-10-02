Проиграл или победил Хулен Лопетеги

В 2017 г. «Севилья» покатилась вниз после ухода главного тренера Унаи Эмери. В сезоне 2017/18 «Севилья», до этого три года подряд выигрывавшая с Эмери Лигу Европы УЕФА, не вышла из 1/8 финала. До прихода Лопетеги в июне 2019 г. в команде сменилось два главных тренера. А 21 августа «Севилья» под руководством Лопетеги стала победителем Лиги Европы, обыграв со счетом 3:2 миланский «Интер». Для клуба это шестая победа, а для 53-летнего Лопетеги – первый клубный трофей в тренерской карьере.