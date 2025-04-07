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Путин разрешил привлекать детей с 14 лет к работе в выходные на летних каникулах

Ведомости

Президент РФ Владимир Путин утвердил изменение в Трудовой кодекс, которое позволит работодателям привлекать к работе в выходные во время летних каникул сотрудников в возрасте от 14 до 18 лет. Документ вступит в силу с 1 сентября.

До этого работа в выходные для несовершеннолетних была разрешена только в рамках творческих профессий, например, в СМИ, театре, кино и цирке.

Подписанный Путиным закон позволит привлекать детей от 14 до 18 лет к работе, выполняемой в выходные и нерабочие праздничные дни на летних каникулах. При этом работа должна осуществляться по направлению службы занятости населения или в составе студенческих отрядов, включенных в реестр молодежных и детских объединений с господдержкой.

Первый трудовой опыт у подростков чаще всего бывает неофициальным, хотя ТК РФ установлено, что граждане могут начинать работать уже с 14 лет. Для подростков 13 лет и младше тоже есть возможность официального трудоустройства – в кино, театре, концертной деятельности или цирковых представлениях, если работа не причинит ущерба здоровью и нравственному развитию.

В июле 2024 г. «Ведомости» со ссылкой на руководителя молодежного направления hh.ru Ирину Святицкую писали, что средний доход в месяц, который может принести работа для несовершеннолетних, по Москве составляет 67 400 руб. Выше среднего подросток может получить при трудоустройстве на вакансии курьеров, помощников мастера по ремонту оборудования, техники, кладовщиков, автомойщиков, упаковщиков и комплектовщиков.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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