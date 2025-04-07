Путин разрешил привлекать детей с 14 лет к работе в выходные на летних каникулах

Первый трудовой опыт у подростков чаще всего бывает неофициальным, хотя ТК РФ установлено, что граждане могут начинать работать уже с 14 лет. Для подростков 13 лет и младше тоже есть возможность официального трудоустройства – в кино, театре, концертной деятельности или цирковых представлениях, если работа не причинит ущерба здоровью и нравственному развитию.