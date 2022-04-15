«Нереалити»: есть еще женщины в русских селеньях

«Нереалити»: есть еще женщины в русских селеньяхНа Premier и Kion 19 апреля выходит сериал о возвращении звезды «Дома-2» в родную провинцию
Встретились две России. Та, которая смотрит, и та, которая показывает. В родной городок Костров возвращается телезвезда Маргарита (Ольга Дибцева, играла в «Холопе» и «Озабоченных»). 10 лет ее не было, и все 10 лет она была на виду: строила свою любовь в «Доме-2» – самом длинном реалити-шоу в истории.
Хабалистая и пробивная Маргарита продержалась на проекте дольше остальных участников, но вот и ее время пришло. «Токсичность уже не в моде», – заявила Ритина вражина, девочка-ромашка, и оказалась права. На проекте осталась она, а Маргариту отправили на малую родину. А той там давно не рады. Еще бы – «москвичка», «шаболда сифозная», позор семьи. Отец молча захлопнет дверь перед носом, добрые земляки накарябают на машине ругательство. Но Маргарита не сдается и не унывает. Никогда. У нее уже готов план. Нужно лишь собрать приличную (по местным меркам) сумму денег, и тогда она сможет вернуться обратно в павильон «Дома-2», который столько лет был для нее просто домом.