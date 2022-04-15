«Нереалити»: есть еще женщины в русских селеньях

Хабалистая и пробивная Маргарита продержалась на проекте дольше остальных участников, но вот и ее время пришло. «Токсичность уже не в моде», – заявила Ритина вражина, девочка-ромашка, и оказалась права. На проекте осталась она, а Маргариту отправили на малую родину. А той там давно не рады. Еще бы – «москвичка», «шаболда сифозная», позор семьи. Отец молча захлопнет дверь перед носом, добрые земляки накарябают на машине ругательство. Но Маргарита не сдается и не унывает. Никогда. У нее уже готов план. Нужно лишь собрать приличную (по местным меркам) сумму денег, и тогда она сможет вернуться обратно в павильон «Дома-2», который столько лет был для нее просто домом.