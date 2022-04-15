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«Нереалити»: есть еще женщины в русских селеньях

На Premier и Kion 19 апреля выходит сериал о возвращении звезды «Дома-2» в родную провинцию
Николай Корнацкий
На Premier и Kion 19 апреля выходит сериал Анны Пармас и Бориса Хлебникова о возвращении звезды «Дома-2» в родную провинцию / Лук фильм

Встретились две России. Та, которая смотрит, и та, которая показывает. В родной городок Костров возвращается телезвезда Маргарита (Ольга Дибцева, играла в «Холопе» и «Озабоченных»). 10 лет ее не было, и все 10 лет она была на виду: строила свою любовь в «Доме-2» – самом длинном реалити-шоу в истории.

Хабалистая и пробивная Маргарита продержалась на проекте дольше остальных участников, но вот и ее время пришло. «Токсичность уже не в моде», – заявила Ритина вражина, девочка-ромашка, и оказалась права. На проекте осталась она, а Маргариту отправили на малую родину. А той там давно не рады. Еще бы – «москвичка», «шаболда сифозная», позор семьи. Отец молча захлопнет дверь перед носом, добрые земляки накарябают на машине ругательство. Но Маргарита не сдается и не унывает. Никогда. У нее уже готов план. Нужно лишь собрать приличную (по местным меркам) сумму денег, и тогда она сможет вернуться обратно в павильон «Дома-2», который столько лет был для нее просто домом.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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