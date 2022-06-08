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Банки остановили платежи лояльным западным правообладателям

С невозможностью перевести средства столкнулись музыкальные и книжные издательства
Мария Истомина Дмитрий Игнатьев
Евгений Разумный / Ведомости

Российские компании, сотрудничающие с зарубежными правообладателями, столкнулись с проблемой выполнения финансовых обязательств перед своими партнерами по действующим лицензионным контрактам. После указа президента России Владимира Путина о новом механизме выплат в рублях для «недружественных» правообладателей, который был подписан в конце мая, российские банки приостановили платежи в валюте зарубежным лицензиарам. Об этом рассказали «Ведомостям» гендиректор издательства «Эксмо» Евгений Капьев и Захар Назаренко, гендиректор лицензионного агентства Megalicense (представляет в России интересы бренда Hello Kitty и Sony Pictures).

Ряд музыкальных лейблов столкнулись с отказом банков переводить деньги зарубежным правообладателям, говорит и Никита Данилов, гендиректор Национальной федерации музыкальных индустрий (НФМИ, объединяет в России музыкальных мейджоров Universal Music Russia, Warner Music Russia и Sony Music Entertainment). О проблеме с платежами зарубежным лицензиарам рассказывают и два топ-менеджера медиакомпаний. «Ведомости» направили запросы крупнейшим российским видеосервисам.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных