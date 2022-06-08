Банки остановили платежи лояльным западным правообладателям

Банки остановили платежи лояльным западным правообладателямС невозможностью перевести средства столкнулись музыкальные и книжные издательства
Российские компании, сотрудничающие с зарубежными правообладателями, столкнулись с проблемой выполнения финансовых обязательств перед своими партнерами по действующим лицензионным контрактам. После указа президента России Владимира Путина о новом механизме выплат в рублях для «недружественных» правообладателей, который был подписан в конце мая, российские банки приостановили платежи в валюте зарубежным лицензиарам. Об этом рассказали «Ведомостям» гендиректор издательства «Эксмо» Евгений Капьев и Захар Назаренко, гендиректор лицензионного агентства Megalicense (представляет в России интересы бренда Hello Kitty и Sony Pictures).
Ряд музыкальных лейблов столкнулись с отказом банков переводить деньги зарубежным правообладателям, говорит и Никита Данилов, гендиректор Национальной федерации музыкальных индустрий (НФМИ, объединяет в России музыкальных мейджоров Universal Music Russia, Warner Music Russia и Sony Music Entertainment). О проблеме с платежами зарубежным лицензиарам рассказывают и два топ-менеджера медиакомпаний. «Ведомости» направили запросы крупнейшим российским видеосервисам.