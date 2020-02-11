«Оскар» установил антирекорд по телевизионной аудитории

Церемония вручения премии Академии кинематографических наук и искусств США «Оскар» прошла в 92-й раз в Лос-Анджелесе. Триумфатором церемонии стал южнокорейский фильм «Паразиты» Пона Джунхо. Он получил четыре награды, в том числе в категориях «лучший фильм», «лучший международный фильм», «лучший режиссер» и «лучший сценарий».