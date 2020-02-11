«Оскар» установил антирекорд по телевизионной аудитории
Телетрансляцию 92-й церемонии вручения кинопремии «Оскар», прошедшей 9 февраля в Лос-Анджелесе, посмотрели 23,6 млн человек. По сравнению с прошлым годом телевизионная аудитория премии упала на 20%, или приблизительно на 6 млн человек, сообщает The New York Times со ссылкой на исследование Nielsen.
Подсчет аудитории учитывал просмотры «Оскара» на американском телеканале ABC. Статистику просмотров на стриминговых сервисах исследование не учитывало. Предыдущий антирекорд по просмотрам премии был установлен в 2018 г. Тогда церемонию посмотрели 26,5 млн человек.
Церемония вручения премии Академии кинематографических наук и искусств США «Оскар» прошла в 92-й раз в Лос-Анджелесе. Триумфатором церемонии стал южнокорейский фильм «Паразиты» Пона Джунхо. Он получил четыре награды, в том числе в категориях «лучший фильм», «лучший международный фильм», «лучший режиссер» и «лучший сценарий».