«Союзмультфильм» и Toonz Entertaiment создадут мультсериал об инопланетянах
Киностудия «Союзмульфильм» и индийская группа Toonz Entertaiment запускают сериал «Инопланетяне в моем рюкзаке», сообщили «Ведомостям» в «Союзмультфильме».
По словам источника, знакомого с условиями сделки, партнеры инвестируют в производство $6 млн в течение двух лет. При этом он не раскрыл доли сторон.
Работа над проектом начнется в конце этого года, первый эпизод будет представлен в 2021 году, сообщили в «Союзмультфильме». Всего партнеры планируют выпустить 52 эпизода продолжительностью 11 минут каждый. По условиям сделки, индийцы сделают 39 серий, «Союзмультфильм» – 13. В сфере ответственности Toonz также международная дистрибуция на ТВ и интернет-платформах, исключая Россию и страны СНГ.
Сюжет мультфильма построен вокруг приключений обитателей экологически благополучной планеты, которые прибыли на Землю помочь в озеленении нашего мира. Авторами мультфильма станут создатели франшизы «Пожарный Сэм» и мультсериала «Город башмачков» Джеймс Дрисколл и Роберт Ли. Группа Toonz создана в конце 1990-х, сегодня один из лидеров индийского анимационного рынка, в ее портфеле совместные проекты с Disney, Sony, Universal, Marvel, Nikelodeon.