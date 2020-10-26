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«Союзмультфильм» и Toonz Entertaiment создадут мультсериал об инопланетянах

Ведомости

Киностудия «Союзмульфильм» и индийская группа Toonz Entertaiment запускают сериал «Инопланетяне в моем рюкзаке», сообщили «Ведомостям» в «Союзмультфильме». 

По словам источника, знакомого с условиями сделки, партнеры инвестируют в производство $6 млн в течение двух лет. При этом он не раскрыл доли сторон. 

Работа над проектом начнется в конце этого года, первый эпизод будет представлен в 2021 году, сообщили в «Союзмультфильме». Всего партнеры планируют выпустить 52 эпизода продолжительностью 11 минут каждый. По условиям сделки, индийцы сделают 39 серий, «Союзмультфильм» – 13. В сфере ответственности Toonz также международная дистрибуция на ТВ и интернет-платформах, исключая Россию и страны СНГ. 

Сюжет мультфильма построен вокруг приключений обитателей экологически благополучной планеты, которые прибыли на Землю помочь в озеленении нашего мира. Авторами мультфильма станут создатели франшизы «Пожарный Сэм» и мультсериала «Город башмачков» Джеймс Дрисколл и Роберт Ли. Группа Toonz создана в конце 1990-х, сегодня один из лидеров индийского анимационного рынка, в ее портфеле совместные проекты с Disney, Sony, Universal, Marvel, Nikelodeon.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных