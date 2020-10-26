«Союзмультфильм» и Toonz Entertaiment создадут мультсериал об инопланетянах

Работа над проектом начнется в конце этого года, первый эпизод будет представлен в 2021 году, сообщили в «Союзмультфильме». Всего партнеры планируют выпустить 52 эпизода продолжительностью 11 минут каждый. По условиям сделки, индийцы сделают 39 серий, «Союзмультфильм» – 13. В сфере ответственности Toonz также международная дистрибуция на ТВ и интернет-платформах, исключая Россию и страны СНГ.