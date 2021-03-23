Instagram запустит в России функцию продаж товаров через публикации
Пользователи аккаунтов приложения смогут отмечать в публикациях свои товары и указывать их цену, размеры и т.д. Потенциальные покупатели смогут перейти на сайт продавца и купить товар или добавить его в закладки. Доступ к Instagram Shopping будет не только у страниц компаний и магазинов, но и у частных лиц. Также российские пользователи получат доступ к инструменту «Магазины», который позволяет создавать витрину товаров и показывать ее на странице в Instagram и Facebook.
Директор по продукту Instagram Эшли Юки пояснила, что сначала доступ к Instagram Shopping получат несколько случайно выбранных российских бизнес-аккаунтов, в ближайшие месяцы функция станет общедоступной. Также в Instagram сообщили, что 90% пользователей соцсети подписаны хотя бы на один бизнес-аккаунт.