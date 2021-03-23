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Instagram запустит в России функцию продаж товаров через публикации

Ведомости

Instagram запустит в России функцию Instagram Shopping, которая позволит бизнес-аккаунтам продавать товары через публикации, указывая цену и информацию о них, сообщила Meduza со ссылкой на пресс-службу Facebook.

Пользователи аккаунтов приложения смогут отмечать в публикациях свои товары и указывать их цену, размеры и т.д. Потенциальные покупатели смогут перейти на сайт продавца и купить товар или добавить его в закладки. Доступ к Instagram Shopping будет не только у страниц компаний и магазинов, но и у частных лиц. Также российские пользователи получат доступ к инструменту «Магазины», который позволяет создавать витрину товаров и показывать ее на странице в Instagram и Facebook.

Директор по продукту Instagram Эшли Юки пояснила, что сначала доступ к Instagram Shopping получат несколько случайно выбранных российских бизнес-аккаунтов, в ближайшие месяцы функция станет общедоступной. Также в Instagram сообщили, что 90% пользователей соцсети подписаны хотя бы на один бизнес-аккаунт.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных