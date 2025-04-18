Развитие регионов Сибири сдерживают сложности с транспортным сообщением

В СФО вопрос развития транспортной инфраструктуры стоял остро всю жизнь, отмечает президент Центра развития региональной политики Илья Гращенков. «Если посмотреть на пространственную карту России, то получается, что Россия – это не материк, как мы привыкли о нем думать с точки зрения именно транспортной протяженности, а фактически архипелаг. Есть населенные пункты, которые имеют островную характеристику, например Норильск, Новосибирск. Это крупные города, стоящие посреди тайги», – обратил внимание он. Сейчас есть три пути решения этих сложностей, считает Гращенков. Первый – это Северный морской путь, который мог бы решить проблемы ряда районов Красноярского края, Якутии, Камчатки. Второй, продолжает он, это развитие железнодорожного транспорта (строительство веток, мостов, переходов) и третий – развитие малой авиации.