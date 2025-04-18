Развитие регионов Сибири сдерживают сложности с транспортным сообщением

Развитие регионов Сибири сдерживают сложности с транспортным сообщениемОтсутствие необходимой логистики негативно сказывается на качестве жизни граждан
Социально-экономическому развитию регионов Сибирского федерального округа (СФО) препятствуют трудности, связанные с ограниченными возможностями транспортно-логистической инфраструктуры. Об этом говорится в проекте решения Совета по вопросам развития Сибири за подписью зампредседателя комитета Совета Федерации (СФ) по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Александра Усса. Заседание совета прошло в верхней палате парламента 17 апреля.
Такие сложности в том числе сдерживают экспортный и транзитный потенциал макрорегиона. Более того, отсутствие необходимого транспортного сообщения негативно сказывается на качестве жизни в труднодоступных районах Сибири, где воздушное сообщение – это безальтернативный вид транспорта, следует из документа. В 60% населенных пунктов Сибири нет круглогодичного дорожного сообщения, а авиация – единственная связь для 4 млн человек, в том числе для более 300 000 жителей в Арктической зоне, сообщил в ходе своего доклада гендиректор «Сибирских аэропортов» Андрей Метцлер.
Помимо этого сейчас требуется модернизация портовой инфраструктуры, реконструкция и увеличение протяженности внутренних водных путей. Также есть необходимость в принятии мер по развитию судоходства и судостроения, говорится в проекте решения. Кроме этого в документе подчеркивается, что с учетом прогнозируемой интенсивности транспортных потоков по международным коридорам необходимо обеспечить строительство новых автомобильных дорог для увеличения пропускной способности.
В связи с этим совет сформулировал ряд рекомендаций. Например, профильным комитетам сенаторского и депутатского корпусов стоит уделить приоритетное внимание законопроектам, которые направлены на решение задач по ликвидации транспортно-логистических ограничений. Вице-спикер Госдумы Шолбан Кара-оол заявил, что депутаты Думы «приложат все усилия для того, чтобы все решения, которые здесь будут приниматься, претворялись в жизнь». Правительству, согласно тексту рекомендаций, необходимо при формировании проекта бюджета на 2026 г. посмотреть вопрос о выделении дополнительных средств на субсидии организациям воздушного транспорта для внутрирегиональных перелетов по социально значимым маршрутам СФО.
Как сообщил замминистра транспорта Александр Пошивай в ходе своего доклада, сейчас приоритетные направления развития Сибири включают в себя обеспечение устойчивого улучшения качества жизни, снятие инфраструктурных ограничений, развитие приоритетных туристских территорий, реализацию новых инвестпроектов и обеспечение круглогодичного транспортного сообщения с удаленными и труднодоступными территориями.
Разворот российской экономики на Восток резко усилил транзитную значимость СФО, отметил Усс. «В результате многие участки железных и автомобильных дорог функционируют здесь с предельной нагрузкой», – указал сенатор. СФО играет особую роль в обеспечении транспортного сообщения регионов Дальнего Востока, Арктической зоны и Урала с европейской частью страны, согласилась в ходе выступления основатель проекта N.Trans Мария Никитина. «Транспортная инфраструктура Сибири является важнейшей частью единой опорной сети страны и включает в себя основные виды транспортного сообщения», – обратила внимание она.
Но, как отметил главный экономист ВЭБ.РФ Андрей Клепач, с 1990-х гг. Сибирь теряет свои позиции: ослабевает экономика, отмечается негативная демографическая динамика (отток населения, отставание в темпах роста и уровне жизни), отставание по уровню доходов и возникновение очагов социального неблагополучия. По его словам, стратегия развития СФО до 2035 г. (была утверждена председателем правительства Михаилом Мишустиным в 2023 г.) не является комплексной и не решает задачу по ускорению темпов экономического развития. «Поворот российской экономики на Восток в Евразию не может быть успешным при отставании в развитии Сибири», – указал Клепач. Для решения накопившихся проблем нужно, в частности, комплексное развитие территорий в дополнение к развитию агломераций, формирование новой модели природопользования и развитие научно-образовательных центров, считает главный экономист ВЭБ.РФ.
В СФО вопрос развития транспортной инфраструктуры стоял остро всю жизнь, отмечает президент Центра развития региональной политики Илья Гращенков. «Если посмотреть на пространственную карту России, то получается, что Россия – это не материк, как мы привыкли о нем думать с точки зрения именно транспортной протяженности, а фактически архипелаг. Есть населенные пункты, которые имеют островную характеристику, например Норильск, Новосибирск. Это крупные города, стоящие посреди тайги», – обратил внимание он. Сейчас есть три пути решения этих сложностей, считает Гращенков. Первый – это Северный морской путь, который мог бы решить проблемы ряда районов Красноярского края, Якутии, Камчатки. Второй, продолжает он, это развитие железнодорожного транспорта (строительство веток, мостов, переходов) и третий – развитие малой авиации.