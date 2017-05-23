Статья опубликована в № 4326 от 23.05.2017 под заголовком: От редакции: Полуось зла
Полуось зла
Дональду Трампу нужна срочная борьба со странами-изгоями
- Павел Аптекарь
- / Ведомости
Администрация Дональда Трампа стремится усилить давление на старых врагов, чтобы укрепить связи с союзниками и улучшить внутриполитическую ситуацию. Но возвращения неоконсервативной повестки дня времен Джорджа Буша-младшего не будет из-за отсутствия у Белого дома долгосрочной внешнеполитической стратегии и непредсказуемости самого Трампа.
Трамп начал первое международное турне с Саудовской Аравии. Стороны подписали декларацию о долгосрочном партнерстве, заключили рекордный в мировой истории контракт на поставки американского вооружения на $109,7 млрд. В Эр-Рияде Трамп обрушился на Иран, обвинив его в финансировании терроризма и боевиков на Ближнем Востоке.
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