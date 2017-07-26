Штраф из прошлого

История с компанией ExxonMobil, оштрафованной на $2 млн за нарушение антироссийских санкций, – это, конечно, не про экономику или бизнес, а про политику. Потому что в ней отразились все особенности нынешней американской системы сдержек и противовесов, во многом непонятной и даже дикой для российского наблюдателя.

Итак, минфин США наказал одну из крупнейших нефтяных компаний мира за то, что в мае 2014 г. две ее «дочки» подписали с руководителем «Роснефти» Игорем Сечиным несколько документов по нефтегазовым проектам в России. Странностей в этом решении немало.

Во-первых, получается, что более трех лет – в том числе и в разгар правления «главного врага России» Барака Обамы – ничего криминального американские финансовые контролеры в этой сделке не видели. К тому же в тот момент Сечин уже был под санкциями, но «Роснефть» еще нет, и на этот счет, как уверяют в Exxon, минфин тогда специально разъяснял, что иметь дело с Сечиным как главой «Роснефти» пока еще не возбраняется.

Во-вторых, компанией ExxonMobil до конца прошлого года руководил Рекс Тиллерсон – ныне государственный секретарь США и ближайший соратник Трампа. Причем Тиллерсон, получивший когда-то орден Дружбы из рук самого Владимира Путина, является живым олицетворением надежд Трампа на «новый курс» в дошедших до ручки отношениях с Москвой. И демонстративное наказание ExxonMobil – это, выходит, удар и по Тиллерсону, и по этому самому «новому курсу».

Наконец, примечателен и выбор момента для объявления о штрафе – через пару недель после, по выражению Трампа, «очень, очень хорошей» встречи с Путиным на саммите G20 в Гамбурге. И через 20 дней после того, как ExxonMobil вместе с рядом других энергетических компаний выступила против нашумевшего законопроекта сенаторов о новых антироссийских санкциях, вводимых «через голову» президента США.

И что же после этого сделал Трамп? Разогнал к чертовой матери этот минфин или хотя бы уволил начальника подразделения, контролирующего выполнение санкций? Отнюдь. И даже наоборот: через своего пресс-секретаря дал понять, что, пусть и с некоторыми оговорками, поддерживает законопроект сенаторов (подробнее см. на стр. 03), который, кстати говоря, уже жестко раскритиковали в Москве. Ну а вишенкой на торте стал появившийся во вторник слух о возможной отставке Тиллерсона, якобы недовольного некоторыми нелицеприятными заявлениями Трампа в адрес его соратников.

В принципе, россиянину понять действия американского минфина можно – они чем-то неуловимо напоминают деятельность нашего неутомимого Роспотребнадзора, который регулярно и весьма оперативно находит всякие гадости в продукции стран, с которыми у России возникает политическая напряженность. Разница лишь в том, что в России это происходит в полном соответствии с курсом главы государства, а в США – откровенно вразрез с тем, что по крайней мере декларирует президент. Так что нынешняя ситуация в США все больше похожа на российские реалии лихих 90-х, когда рукопожатие президента было крепким, но страной вместо него фактически управлял кто-то другой.