Спящая комиссия как угроза

Решение России отказаться от признания международной комиссии по расследованию нарушений гуманитарного права тем более неожиданно, что эта комиссия ни разу не проводила расследований

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Решение Владимира Путина вывести Россию из числа стран, участвующих в работе Международной гуманитарной комиссии по установлению фактов нарушения международного гуманитарного права (IHFFC), – это еще одна попытка избавиться от потенциального внимания организации, на результаты работы которой она не может повлиять.

Признание компетенций комиссии, которая призвана «устанавливать факты» нарушения международного гуманитарного права, состоялось еще в СССР в 1977 г. в виде заявления Верховного совета к Протоколу I к Женевской конвенции IV 1949 г., учреждающему IHFFC. Отзыв заявления должен быть теперь оформлен федеральным законом, проект которого Путин внес в Госдуму в среду, 16 октября.