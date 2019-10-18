От редакции
Статья опубликована в № 4923 от 18.10.2019 под заголовком: Спящая угроза

Спящая комиссия как угроза

Решение России отказаться от признания международной комиссии по расследованию нарушений гуманитарного права тем более неожиданно, что эта комиссия ни разу не проводила расследований

Решение Владимира Путина вывести Россию из числа стран, участвующих в работе Международной гуманитарной комиссии по установлению фактов нарушения международного гуманитарного права (IHFFC), – это еще одна попытка избавиться от потенциального внимания организации, на результаты работы которой она не может повлиять.

Признание компетенций комиссии, которая призвана «устанавливать факты» нарушения международного гуманитарного права, состоялось еще в СССР в 1977 г. в виде заявления Верховного совета к Протоколу I к Женевской конвенции IV 1949 г., учреждающему IHFFC. Отзыв заявления должен быть теперь оформлен федеральным законом, проект которого Путин внес в Госдуму в среду, 16 октября.

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Комментарии
Brainsуs
05:07 18.10.2019
360 тыс. рублей - тоже деньги, между прочим, и платить им бездельникам нет никакого смысла. США и подпевалы вон сколько военных преступлений совершили с 1991 г., включая агрессивные воны против Ирака и Югославии - и что, хоть комариный писка раздался? Разумеется, нет, так как эксперты странами-преступниками и представлены. Так что там делать? Даже странно, что раньше не вышли.
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