Прививка от коронавируса вошла в график президента

Этих слов от него очень ждали. Ведь странно: Россия первой сделала и успешно протестировала вакцину «Спутник V», доказано, что она эффективна и безопасна, однако ж президент почему-то не прививается – хотя сам еще 13 января говорил членам правительства, что пора переходить «от масштабной к массовой вакцинации» всех россиян. Некоторые объяснения своей осторожности в этом вопросе он, впрочем, давал. В частности, ссылался на свой график прививок и пояснял, что, по мнению специалистов, нужно иметь «некоторый разбег» между прививкой, допустим, от гриппа и от коронавируса. Путин приводил и другое объяснение – что вакцина показана «гражданам определенной возрастной группы». «До таких, как я, вакцины пока не добрались, – объяснял 68-летний президент. – В этом смысле я достаточно законопослушный и прислушиваюсь к рекомендациям наших специалистов, и поэтому пока этой вакцины, как говорят специалисты, не поставил. Но я обязательно это сделаю, как только это станет возможным».