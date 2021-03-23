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Прививка от коронавируса вошла в график президента

Владимир Путин подаст пример согражданам
Максим Иванов
Владимир Путин — человек недели /Alexei Druzhinin / Sputnik / Reuters

Владимир Путин наконец решился: сегодня, 23 марта, он сделает прививку от COVID-19. Об этом своем намерении он объявил накануне на совещании, посвященном производству вакцин и ходу вакцинации. Причем сделал это нарочито буднично, как бы невзначай. «Кстати говоря, – сказал кстати президент, – я сам намерен сделать это [привиться от коронавируса] завтра».

Этих слов от него очень ждали. Ведь странно: Россия первой сделала и успешно протестировала вакцину «Спутник V», доказано, что она эффективна и безопасна, однако ж президент почему-то не прививается – хотя сам еще 13 января говорил членам правительства, что пора переходить «от масштабной к массовой вакцинации» всех россиян. Некоторые объяснения своей осторожности в этом вопросе он, впрочем, давал. В частности, ссылался на свой график прививок и пояснял, что, по мнению специалистов, нужно иметь «некоторый разбег» между прививкой, допустим, от гриппа и от коронавируса. Путин приводил и другое объяснение – что вакцина показана «гражданам определенной возрастной группы». «До таких, как я, вакцины пока не добрались, – объяснял 68-летний президент. – В этом смысле я достаточно законопослушный и прислушиваюсь к рекомендациям наших специалистов, и поэтому пока этой вакцины, как говорят специалисты, не поставил. Но я обязательно это сделаю, как только это станет возможным».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных