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У России максимум три года на создание электротранспортной индустрии

Иначе мы рискуем вновь стать отстающей страной мирового автопрома
Кирилл Жанайдаров , руководитель управления по транспорту фонда «Сколково»
Максим Стулов / Ведомости

Правительство РФ на прошедшем 6 октября заседании приняло программу стратегических инициатив, которые должны стать ориентирами социально-экономического развития России в ближайшее десятилетие. Сам проект состоит из шести крупных разделов по отраслевым направлениям. Например, раздел «Технологический рывок» включает в себя 15 инициатив: от агросектора до атомной энергетики. Отдельно в этом треке выделяется развитие электротранспорта.

Сегодня весь мир стоит на пороге технологической революции, а в автомобильной промышленности происходят серьезные изменения в структуре использования транспорта. Появляются новые сценарии вроде «транспорта по запросу», идет внедрение технологий автономного вождения, отказ от сгораемого топлива и переход на электротранспорт, в том числе с использованием топливных элементов, созданием зарядной инфраструктуры. Надо ли принимать эти процессы за краткосрочный тренд? Очевидно, что нет.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных