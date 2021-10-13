У России максимум три года на создание электротранспортной индустрии

У России максимум три года на создание электротранспортной индустрииИначе мы рискуем вновь стать отстающей страной мирового автопрома
Правительство РФ на прошедшем 6 октября заседании приняло программу стратегических инициатив, которые должны стать ориентирами социально-экономического развития России в ближайшее десятилетие. Сам проект состоит из шести крупных разделов по отраслевым направлениям. Например, раздел «Технологический рывок» включает в себя 15 инициатив: от агросектора до атомной энергетики. Отдельно в этом треке выделяется развитие электротранспорта.
Сегодня весь мир стоит на пороге технологической революции, а в автомобильной промышленности происходят серьезные изменения в структуре использования транспорта. Появляются новые сценарии вроде «транспорта по запросу», идет внедрение технологий автономного вождения, отказ от сгораемого топлива и переход на электротранспорт, в том числе с использованием топливных элементов, созданием зарядной инфраструктуры. Надо ли принимать эти процессы за краткосрочный тренд? Очевидно, что нет.