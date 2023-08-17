«По мнению ряда экономистов, это была крупная финансовая афера...»

С другой стороны, в этих условиях себестоимость российского производства в валюте резко уменьшилась. Более дешевая отечественная продукция начала завоевывать рынки. Новое руководство Центрального банка (его председателем был назначен В. Геращенко) вынужденно отменило валютный коридор и ввело плавающий курс, т. е. рыночный курс рубля. Денежная эмиссия была ограничена до размеров, не допускающих высокой инфляции, были приняты меры по регулированию валютного рынка. После того как финансовая буря улеглась и рубль стабилизировался, начался рост производства. Одновременно на международных рынках начали расти цены на нефть. Наполняемость российского бюджета улучшилась. В результате в России начали складываться условия для постепенного восстановления экономики. Но для того чтобы добиться экономического роста, требовалось изменить саму модель развития страны, сложившуюся в 1990-е гг. Эти задачи страна сможет решать только в начале будущего XXI в.