«По мнению ряда экономистов, это была крупная финансовая афера...»Как официальная история сейчас объясняет дефолт 1998 года
К 25-летию кризиса 1998 г. публикуем отрывок из учебника «История России 1945 год – начало XXI века. 11-й класс, базовый уровень» Владимира Мединского и Анатолия Торкунова*.
«Олигархический капитализм» и финансовые кризисы. Высокопоставленные чиновники были зачастую связаны личными интересами с олигархами (бизнесменами и банкирами), которые приобретали госпредприятия. В результате систематической коррупции цены на приватизируемые предприятия искусственно занижались. Поступления от приватизации оказались значительно меньше ожидаемых. В итоге у государства не хватало средств не только для выплаты зарплат работникам бюджетной сферы, пенсий и пособий, но и для поддержания рубля. Резкие и внезапные обвалы курса национальной валюты чрезвычайно затрудняли хозяйственную деятельность.
Правительство России увязло в долгах. Новых займов едва хватало, чтобы выплатить проценты по старым. Особенно тяжелым был долг СССР, который Россия признала своим в полном объеме.
На состоянии экономики России пагубно сказывалась и ее возросшая зависимость от мировых рынков. Мировой финансовый кризис 1997–1998 гг. привел к оттоку капитала из России, что резко ослабило позиции российской валюты. При этом падали цены на нефть и газ, от экспорта которых зависел бюджет России.
Для получения дополнительного дохода были выпущены государственные краткосрочные облигации (ГКО) – финансовые документы, владельцы которых получали высокие проценты от вложенных средств. Высокая норма прибыли привлекла финансовый капитал, в том числе за счет оттока средств из производственной сферы. Это стало дополнительным негативным фактором для экономики. Вместе с тем резко увеличилась задолженность государства по своим обязательствам. Чтобы расплачиваться по ним, приходилось выпускать новые ГКО.
Подобные операции с ценными бумагами вели и частные компании. Как и в случае с ГКО, они строились по принципу «финансовых пирамид». Вначале участников мало («острие пирамиды») затем их число постоянно возрастает, поскольку высокие (значительно выше экономически обоснованных) проценты привлекают все больше игроков. Таким образом, чтобы выплачивать проценты, требуется постоянное расширение круга покупателей. Рано или поздно поток людей, готовых рисковать своими средствами, иссякал. Фирма разорялась, оставляя участников игры ни с чем. В 1994 г. такие «пирамиды» (АО «МММ», «Властилина», «Хопер- инвест» и др.) начали рушиться одна за другой.
В январе 1998 г. правительство сняло все ограничения на вывоз капитала. Вместо инвестиций в экономику огромные средства были выведены из страны. По мнению ряда экономистов, это была крупная финансовая афера, которая приблизила дефолт – временный отказ платить по долгам.
Дефолт 1998 г. и его последствия. В апреле 1998 г. указом Ельцина В. Черномырдин был отправлен в отставку. Его преемником стал молодой энергичный управленец, министр энергетики С. Кириенко. Тем временем приближение финансового кризиса становилось все очевиднее. Доходность по ГКО достигала 140%. В результате на выплату процентов требовались средства, превышающие возможности российского бюджета.
Кроме того, на мировых рынках резко упали цены на энергоносители. Это еще больше усугубило ситуацию, поскольку бюджет России все 1990-е гг. был критически зависим и от внешних заимствований, и от продаж нефти.
Расхожим стало выражение «Россия сидит на нефтяной игле».
В августе 1998 г. в условиях стремительно нараставших долгов у правительства не осталось другого выбора, как объявить «дефолт по обязательствам государства». Государство временно отказалось оплачивать долги по ГКО (довольно скоро, впрочем, они были реструктурированы и выплачены). Это вынужденное решение стало неизбежным последствием:
а) непродуманной финансовой политики, попыток правительства в 1990-е гг. жить сегодня за счет завтрашнего дня;
б) тотальной зависимости бюджета страны от продажи энергоресурсов;
в) крайне неудачной, сделанной по лекалам «западных финансовых консультантов» налогово-финансовой системы. Она позволяла «олигархам», захватившим собственность, единолично распоряжаться крупнейшими сырьевыми и промышленными компаниями России. Кроме того, контролируя основные СМИ и ТВ-каналы, они фактически диктовали власти свою волю, шантажируя ее уменьшением платежей в бюджет (что грозило экономике крахом) и публичной дискредитацией в СМИ;
г) неспособности руководства страны оперативно изменить эту систему, так как все субъекты власти (президент, правительство, парламент, региональные руководители) находились во вражде и оппозиции друг к другу, постоянно переходящей в открытое публичное (в 1993 г. – вооруженное) противостояние.
Последовало неизбежное – «пирамида» ГКО рухнула. Многие частные банки разорились. Биржевой курс рубля, ранее искусственно удерживаемый в рамках так называемого валютного коридора, в течение нескольких дней резко упал: с 6 до 21 за доллар.
С другой стороны, в этих условиях себестоимость российского производства в валюте резко уменьшилась. Более дешевая отечественная продукция начала завоевывать рынки. Новое руководство Центрального банка (его председателем был назначен В. Геращенко) вынужденно отменило валютный коридор и ввело плавающий курс, т. е. рыночный курс рубля. Денежная эмиссия была ограничена до размеров, не допускающих высокой инфляции, были приняты меры по регулированию валютного рынка. После того как финансовая буря улеглась и рубль стабилизировался, начался рост производства. Одновременно на международных рынках начали расти цены на нефть. Наполняемость российского бюджета улучшилась. В результате в России начали складываться условия для постепенного восстановления экономики. Но для того чтобы добиться экономического роста, требовалось изменить саму модель развития страны, сложившуюся в 1990-е гг. Эти задачи страна сможет решать только в начале будущего XXI в.
«Виновным» в дефолте августа 1998 г. Ельцин назначил правительство С. Кириенко, которое, проработав на самом деле лишь несколько месяцев, взяло на себя всю ответственность.
Глава II, параграф 24 «Российская экономика в условиях рынка»
Дополнительные материалы:
1. «Ширли-мырли». Художественный фильм 1995 г., реж. В. Меньшов
2. «Олигарх». Художественный фильм 2002 г., реж. П. Лунгин
* Учебник разработан в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования в редакции приказа Министерства просвещения № 732 от 12.08.2022, концепции преподавания учебного курса «История России» в образовательных организациях Российской Федерации