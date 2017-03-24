Сколько стоит университет

Для тех, кому интересны гуманитарные науки, Европейский университет в Петербурге, потерявший только что образовательную лицензию, не имеет цены. И для тех, кто не лишен тщеславия и хочет гордиться своей страной. Много ли в России брендов, созданных частной инициативой и притом известных в мире? Тем более в некоммерческом секторе, тем более за последние 25 лет. Несколько музеев, театров, высших учебных заведений – и это щедрая оценка. Но даже для тех, кто не любит гордиться созидательными достижениями, чего-нибудь Европейский университет да стоит.

Во сколько оценивает существование университета государство, не вложившее в него ни квалифицированного труда, ни существенных инвестиций, посчитать нетрудно. Рособрнадзор хочет отозвать образовательную лицензию на том основании, что в здании не оборудован спортивный зал, а в штатном расписании не хватает нескольких человек с непрофильной для вуза специализацией. Абсурдность этих претензий очевидна, но еще абсурднее их стоимость. Во что обойдется физкультурный зал, отвечающий требованиям российского государства? В лучшем случае 10 млн руб. Сколько стоит нанять несколько ненужных преподавателей? Еще от силы 1 млн. И недалекие функционеры Рособрнадзора, и судьи, и молчащее Министерство образования (считающее Европейский университет – по меньшей мере по некоторым параметрам – лучшим вузом страны) готовы лучше закрыть вуз из-за недочетов, которым и в базарный день цена – сотня тысяч долларов.

Некоторые полагают, что проблемы университета связаны с тем, что он занимает очень хороший особняк в центре Петербурга. Если эта версия верна, то, с точки зрения могущественных и не известных публике девелоперов, Европейский университет продается по цене кирпичей, лестниц и лепнины. Причем с дисконтом: если речь идет о коррупционной схеме, затраты выгодоприобретателей должны быть сильно меньше ожидаемой выгоды. В таком случае один из лучших университетов страны стоит десятки миллионов долларов.

Во сколько оценивают университет корпоративные спонсоры? Несомненно, куда выше: только на реконструкцию здания, которое университету придется покинуть, они обещали дать 2,2 млрд руб.

Зазор между официальным и неофициальным курсами Европейского университета поразил бы воображение опытного фарцовщика. Официальный, надзорный курс гуманитарного образования и национальной гордости в сотни раз отличается от черного рынка – оценок корпоративных доноров. Даже если считать, что все ветви государственной власти обслуживают в данном случае частные интересы – такая интерпретация даже льстит исполнителям, – все равно курсы отличаются минимум на порядок.

Хочется устранить это несоответствие с помощью арбитража: объявить подписную кампанию, найти спонсоров, собрать денег, откупиться от государства (это было бы чуть дешевле) или частных интересов (подороже) и мирно жить дальше. Подарить всем заинтересованным лицам по концессии, подряду, яхте, мосту через Керченский пролив. Потому что иначе окажется, что государство распродает страну за копейки. Совершенно буквально – и это не гуманитарные материи, а трезвый расчет.