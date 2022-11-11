«По-мужски»: бить или не бить?

Вдруг через ограду на участок прилетает пакет с мусором. Его мимоходом швырнул пьяный сосед – гопник Артур (дебютант Сергей Васин). «Эй, ты ничего не перепутал?» – кричит Полина голому по пояс и едва стоящему на ногах неадеквату. Тот бычит в ответ и, слово за слово, дает ей затрещину. А смирно стоящий тут же рядом Глеб не находит в себе решимости вмешаться и раскрошить обидчику челюсть.