«По-мужски»: бить или не бить?В прокат вышла психологическая драма дебютантов братьев Кулагиных с Антоном Лапенко в главной роли
Хороший человек Глеб (Антон Лапенко, известный по сериалу «Внутри Лапенко») с женой Полиной (Екатерина Щербакова, известная по сериалу «Полицейский с YouТюба») и двумя ее подругами приезжают провести выходные на даче. Гостям показывают новый дом: окна в пол, хай-тек, минимализм. Нет, дизайнера не нанимали, Глеб все сам спроектировал. Вот такой он молодец.
Вдруг через ограду на участок прилетает пакет с мусором. Его мимоходом швырнул пьяный сосед – гопник Артур (дебютант Сергей Васин). «Эй, ты ничего не перепутал?» – кричит Полина голому по пояс и едва стоящему на ногах неадеквату. Тот бычит в ответ и, слово за слово, дает ей затрещину. А смирно стоящий тут же рядом Глеб не находит в себе решимости вмешаться и раскрошить обидчику челюсть.
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