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«По-мужски»: бить или не бить?

В прокат вышла психологическая драма дебютантов братьев Кулагиных с Антоном Лапенко в главной роли
Роман Черкасов , критик

Хороший человек Глеб (Антон Лапенко, известный по сериалу «Внутри Лапенко») с женой Полиной (Екатерина Щербакова, известная по сериалу «Полицейский с YouТюба») и двумя ее подругами приезжают провести выходные на даче. Гостям показывают новый дом: окна в пол, хай-тек, минимализм. Нет, дизайнера не нанимали, Глеб все сам спроектировал. Вот такой он молодец.

Кадр из фильма /Централ Партнершип

Вдруг через ограду на участок прилетает пакет с мусором. Его мимоходом швырнул пьяный сосед – гопник Артур (дебютант Сергей Васин). «Эй, ты ничего не перепутал?» – кричит Полина голому по пояс и едва стоящему на ногах неадеквату. Тот бычит в ответ и, слово за слово, дает ей затрещину. А смирно стоящий тут же рядом Глеб не находит в себе решимости вмешаться и раскрошить обидчику челюсть.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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