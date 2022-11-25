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«Сестры»: гори-гори ясно

В прокат вышел мистический арт-хоррор о домашнем насилии с Ириной Старшенбаум и Никитой Ефремовым
Роман Черкасов , критик

Аня (Ирина Старшенбаум, известная по фильмам «Притяжение», «Лето» и сериалу «Медиатор») с мужем Андреем (Никита Ефремов, сериалы «Оффлайн» и «Нулевой пациент») и маленьким сыном сидят за столом в большой уютной кухне и завтракают блинчиками. Говорят о погоде, обсуждают планы на вечер: сегодня у них годовщина свадьбы. Сейчас Андрей съездит на работу, потом отвезет Митьку к своей маме, и вечером они смогут остаться с Аней вдвоем, чтобы романтически поужинать при свечах. «Что бы я без тебя делала?» – улыбается Аня.

/BAZELEVS

Как только дверь за мужем закрылась, Аня быстро одевается, хватает ребенка, сумку и выбегает из квартиры. Такси будет через 10 минут, но Аня не может так долго ждать: таща за собой упирающегося Митьку, она бежит через пустырь, через сугробы и – натыкается на Андрея. Тот журит беглянку: «Сейчас не время для прогулок».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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