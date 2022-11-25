«Сестры»: гори-гори ясно

Аня (Ирина Старшенбаум, известная по фильмам «Притяжение», «Лето» и сериалу «Медиатор») с мужем Андреем (Никита Ефремов, сериалы «Оффлайн» и «Нулевой пациент») и маленьким сыном сидят за столом в большой уютной кухне и завтракают блинчиками. Говорят о погоде, обсуждают планы на вечер: сегодня у них годовщина свадьбы. Сейчас Андрей съездит на работу, потом отвезет Митьку к своей маме, и вечером они смогут остаться с Аней вдвоем, чтобы романтически поужинать при свечах. «Что бы я без тебя делала?» – улыбается Аня.