Роскомнадзор заблокирует «Спутник и погром» по требованию Генпрокуратуры

«Спутник и погром» уже внесен в реестр запрещенных сайтов Роскомнадзора Максим Стулов / Ведомости

Генпрокуратура России 6 июля сообщила, что требует блокировки медиаресурса «Спутник и погром». Создатель и главный редактор ресурса Егор Просвирнин назвал это требование неправомерным. Роскомнадзор, впрочем, уже внес сайт в реестр запрещенной к распространению информации.

Генпрокуратура сообщила, что направила в Роскомнадзор шесть требований для оперативной блокировки противоправного контента. Ведомство сообщило, что выявило в интернете информационные ресурсы националистического толка, которые «пропагандируют идеи национальной и религиозной розни, что формирует угрозы общественной безопасности, побуждают к экстремизму». Для примера были названы «Спутник и погром», «Русский сектор», «Правый взгляд», а также упомянуты материалы, оправдывающие деятельность запрещенных в России организаций, таких как «Правый сектор», «Исламское государство Ирака и Леванта», «Джебхат ан-Нусра».

Главный редактор медиаресурса «Спутник и погром» Егор Просвирнин отверг обвинения в экстремизме. Он сказал радио «Говорит Москва», что считает неправомерным требование о блокировке. «Наш ресурс действительно ресурс националистического толка. Насколько я знаю, национализм не запрещен в России, и я не понимаю, почему националистические ресурсы должны блокироваться. Терроризм и экстремизм – это совершенно конкретные обвинения, в отличие от националистического толка», - заявил он.

Руководитель Роскомнадзора Александр Жаров заявил 6 июля, что его ведомство по требованию Генпрокуратуры заблокировало «ряд крупных информационных ресурсов националистического и экстремистского толка». Чиновник отметил важность контроля и пресечения распространения «экстремистской, террористической и националистической информации» в интернете. Также он напомнил, что соблюдать законы ради обеспечения информационной безопасности россиян нужно всем интернет-ресурсам, «включая социальные сети и мессенджеры».

Генпрокуратура не указывала конкретные статьи «Спутника и погрома», которые нарушают законодательство, рассказал «Ведомостям» представитель Роскомнадзора Вадим Ампелонский: «Прокуратура потребовала блокировки ресурса за совокупность текстов, которые, по ее мнению, носят экстремистский характер». Фактически это означает, что редакция не может удалить какие-то конкретные тексты и быстро вывести сайт из реестра Роскомнадзора. Единственный вариант - добиваться отмены блокировки через суд, то есть оспорить само требование Генпрокуратуры.

«Спутник и погром» уже внесен в реестр запрещенных сайтов Роскомнадзора. Из записи в реестре следует, что ведомство решило заблокировать ресурс 5 июля по требованию Генпрокуратуры. Пока доступ к сайту есть. Редакция сообщила, что давно была готова к блокировкам, сообщила, что сайт переедет на новый адрес и, возможно, будет переименован, и указала каналы связи для читателей.

«Спутник и погром» был создан в 2012 г., сначала ресурс работал во «В контакте», затем перебрался на собственный сайт. В ноябре 2013 г. секретарь Общественной палаты Евгений Велихов просил Роскомнадзор проверить этот ресурс на предмет пропаганды ксенофобии и расовой ненависти. Из его обращения следовало, что, поскольку этот сайт возбуждает ненависть по признакам расы, национальности, языка и происхождения, а также призывает к межнациональной вражде и распространяет экстремистские настроения, Роскомнадзор должен проверить его и принять меры. В сентябре 2015 г. к Просвирнину приходили с обысками по уголовному делу. Он тогда объяснял, что претензии следователей вызвал текст, опубликованный на его ресурсе в январе 2015 г., в котором говорилось, что «националисты должны поддерживать Донбасс». Адвокат редактора Матвей Цзен затем объяснил, что его клиент проходит по делу как свидетель.