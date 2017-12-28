Путин назвал терактом взрыв в Петербурге

Взрыв прогремел вечером в среду, 27 декабря, в «Перекрестке» на Кондратьевском проспекте в Санкт-Петербурге Александр Демьянчук / ТАСС

Президент России Владимир Путин назвал терактом взрыв, произошедший в среду в магазине «Перекресток» в Санкт-Петербурге, передает «РИА Новости". Такое заявление Путин сделал на встрече с российскими офицерами, участвовавшими в военной операции в Сирии.

«Вы знаете, что вчера в Санкт-Петербурге бы совершен террористический акт», - цитирует Путина «Интерфакс». Президент также отметил, что недавно Федеральная служба безопасности (ФСБ) пресекла другую попытку теракта. «А что было бы, если бы вот эти тысячи [террористов], о которых я сейчас сказал, сотни вернулись к нам, вернулись обученными, вооруженными, хорошо подготовленными?» - спросил Путин, обращаясь к участникам встречи.

Путин также отметил, что в среду дал директору ФСБ указание «при работе с этими бандитами, при их задержании действовать, разумеется, в рамках закона, только закона». Но при угрозе жизни и здоровью сотрудников - «действовать решительно, в плен никого не брать, ликвидировать бандитов на месте», подчеркнул он.

Взрыв прогремел вечером в среду, 27 декабря, в «Перекрестке» на Кондратьевском проспекте. В камере хранения в магазине сработало самодельное взрывное устройство, начиненное поражающими элементами. По данным следствия, мощность устройства составила 200 г в тротиловом эквиваленте. Следователи возбудили уголовное дело по факту покушения на убийство двух и более лиц, совершенного общеопасным способом (ч. 3 ст. 30, п.п. «а» и «е», ч. 2 ст. 105 Уголовного кодекса). Следствие заявило, что рассматривает все версии, но детали не уточняло. К расследованию подключился Национальный антитеррористический комитет (НАК). Оперативный штаб НАК координирует деятельность экстренных служб, органов безопасности и сил правопорядка по организации административно-режимных мер и оперативно-разыскных мероприятий, сообщила в в среду пресс-служба комитета.

В результате взрыва пострадали 13 человек. Об этом сообщила вице-губернатор Санкт-Петербурга Анна Митянина. По последним данным, утром в четверг в больницах оставались шесть пострадавших.

Компания Х5 Retail Group, которой принадлежит сеть «Перекресток», пообещала усилить меры безопасности в своих магазинах и оказать помощь пострадавшим.

После взрыва в Петербурге госпитализированы 10 человек