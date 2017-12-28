ЦИК разрешил Путину собрать подписи для участия в выборах президента

РИА Новости





Центризбирком зарегистрировал инициативную группу в поддержку Владимира Путина и разрешил ему открыть избирательный счет в дополнительном офисе Сбербанка по адресу Оружейный переулок, 41. Об этом сообщает корреспондент «Ведомостей».

Это решение было принято единогласно на заседании ЦИК в четверг, 28 декабря. На собрании присутствовали все 15 членов комиссии.

С этого момента Путин может приступать к сбору подписей. Его уполномоченной по финансовым вопросам, как и в 2012 г., стала Наталья Орлова. Она занимает должность первого заместителя руководителя центрального исполкома «Единой России» и возглавляет управление финансово-хозяйственного обеспечения партии. Центризбирком также зарегистрировал пятерых уполномоченных представителей инициативной группы - это Оксана Дружинина, Алексей Ермаков, Сергей Кабышев, Андрей Тихомиров, Надежда Чучелина.

Путин подал документы для выдвижения кандидатом на выборах в среду, 27 декабря. Он сделал это лично, потому что по закону необходимо присутствие кандидата при подаче документов. У ЦИК обычно есть пять дней для проверки документов и вынесения решения о регистрации или отказе в регистрации кандидата. После этого Путину надо собрать 300 000 подписей для участия в выборах.

Действующий президент объявил о желании участвовать в президентских выборах в начале декабря на встрече с работниками завода ГАЗ в Нижнем Новгороде. Через несколько дней - на ежегодной пресс-конференции - он сказал, что пойдет на выборы самовыдвиженцем. Они пройдут в марте 2018 г. Путин идет на выборы в четвертый раз.

Ранее председатель комиссии Элла Памфилова сообщила, что ЦИК насчитал уже 51 кандидата в президенты, 21 из них идут от партий, 30 - самовыдвиженцы. По ее словам, трое самовыдвиженцев уже получили отказ в регистрации инициативных групп, еще семерым не удалось провести собрания таких групп, 14 собраний пока только планируются.

Кроме того, ЦИК утвердил перечень общероссийских СМИ, которые будут предоставлять бесплатное время и площади для кандидатов. Бесплатный эфир кандидаты получат на пяти телеканалах: Россия-1, Россия -24, Первый канал, ТВЦ и ОРТ. Список не изменился со времени парламентских выборов, но кандидаты в президенты на ОРТ будут агитировать впервые, сказала секретарь ЦИК Майя Гришина.

Как Путин подал документы для участия в выборах президента