Браудер заявил о своем задержании в Испании по запросу России

Уильям Браудер задержан в Испании Yuri Gripas/REUTERS

Основатель фонда Hermitage Capital Уильям Браудер, заочно осужденный в России, задержан в Мадриде. Об этом он сообщил в своем Twitter. По словам Браудера, испанская полиция задержала его по запросу России в Интерпол, сейчас его везут в участок. «В какой (участок) - мне не сказали», - написал Браудер.

Испанская полиция отказалась оперативно прокомментировать Bloomberg эту информацию, таким же образом поступил Национальный суд в Мадриде. Официальный представитель российской Генпрокуратуры Александр Куренной заявил «Интерфаксу», что пока не получил информации от Мадрида о задержании Браудера. «Как только такая информация появится, мы дадим комментарий», - пообещал он.

In the back of the Spanish police car going to the station on the Russian arrest warrant. They won’t tell me which station pic.twitter.com/Xwj27xC7Zd — Bill Browder (@Billbrowder) May 30, 2018

Ранее Браудер был дважды заочно осужден в России. Тверской суд Москвы 29 декабря 2017 г. приговорил основателя фонда Hermitage Capital к девяти годам колонии. Суд признал его виновным в преднамеренном банкротстве фонда и уклонении от уплаты налогов более чем на 3 млрд руб. Суд постановил также взыскать с него и второго подсудимого - партнера бизнесмена Ивана Черкасова - более 4,2 млрд руб.

Тот же суд в 2013 г. заочно приговорил его к девяти годам заключения за налоговые махинации. Суд счел его и аудитора фонда Сергея Магнитского виновными в уклонении от уплаты налогов на 522 млн руб. Дело в отношении Магнитского было прекращено в связи с его смертью. Суд также пришел к выводу, что Магнитский действовал в интересах Браудера.

Осенью 2017 г. генпрокурор России Юрий Чайка рассказал, что дважды направлял генпрокурору США письма с просьбой возбудить уголовное дело в отношении Браудера. Он пояснял, что ранее финансист был гражданином США и не платил налоги, а затем «неспроста поменял гражданство». «Чтобы уйти от них (от налогов), он принял подданство Великобритании. Сейчас он подданный Великобритании, полагая, наверное, что Великобритания никому никого не выдает», - говорил генпрокурор. Он подчеркивал, что шанс на экстрадицию Браудера из Великобритании в США появится лишь в том случае, если американские власти заведут против финансиста уголовное дело.

Дело Hermitage

В 2014 г. российские власти объявили Браудера в международный розыск. После чего Россия неоднократно вносила финансиста в базу Интерпола, однако Интерпол отклонял российский ордер на арест. Последний раз это произошло в октябре 2017 г. Адвокаты Браудера, в свою очередь, просили вынести ему оправдательный приговор, настаивая на голословности обвинения и отсутствии доказательств.