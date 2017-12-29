Браудер приговорен заочно к 9 годам заключения

Браудер приговорен заочно к 9 годам

Drew Angerer / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP

Тверской суд Москвы сегодня приговорил основателя фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера к 9 годам заключения. Он признан виновным в преднамеренном банкротстве и уклонении от уплаты налогов более чем на 3 млрд руб., сообщило «РИА Новости» из суда. Также суд постановил совокупно взыскать с Браудера и второго подсудимого - партнера бизнесмена Ивана Черкасова - более 4,2 млрд руб.

Фонд Hermitage пока не комментировал приговор.

В «Дальнюю степь»

Это уже второе дело Браудера. Тот же Тверской суд еще в 2013 г. - и также заочно - приговорил Браудера к девяти годам заключения за налоговые махинации. Суд признал его и аудитора фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского виновными в уклонении от уплаты налогов на 522 млн руб. Дело против Сергея Магнитского прекращено в связи с его смертью, суд установил, что Магнитский действовал в интересах Браудера.

В середине 1990-х гг. калмыцкие компании при соблюдении определенных условий платили в бюджет вместо 35% налога на прибыль 11%, а структуры Hermitage – всего 5,5%, так как нанимали на работу инвалидов. По мнению следователей, Магнитский участвовал в ведении бухучета и составлении налоговой отчетности калмыцких компаний. В 2008 г. Магнитский был арестован, а спустя год умер в СИЗО. Представители Hermitage Capital обвинили российских полицейских и налоговиков в том, что юрист был замучен в тюрьме, так как раскрыл мошенническую схему возмещения налогов на $230 млн. В 2013 г. Браудер добился принятия в США закона о введении санкций в отношении российских чиновников, подозреваемых в причастности к нарушениям прав человека и предположительно причастных к смерти Магнитского.

В 2014 г. Браудер был объявлен в международный розыск. Россия не раз вносила бизнесмена в базу Интерпола, однако Интерпол столь же регулярно отклонял ордер России на его арест. Последний раз это произошло в октябре 2017 г.

В нынешнем деле также фигурирует «Дальняя степь». Речь идет о сделках, осуществленных при помощи банка HSBC в 2004-2005 гг., когда этой компанией были выплачены дивиденды кипрской компании, а также перечислены более 600 млн руб. в Объединенный банк малого бизнеса и Дальневосточный региональный банк в Благовещенске, у которых позже были отобраны лицензии. Эти действия, считает обвинение, позволили Браудеру вывести активы из компании перед ее банкротством, что причинило значительный ущерб государству.

Адвокаты Браудера и Черкасова просили вынести им оправдательный приговор, настаивая на голословности обвинения и отсутствии доказательств.

В 2004 г. фонд Hermitage был крупнейшим иностранным владельцем российских акций с активами на $4 млрд, рассказывал сам Браудер. Управлял им HSBC, писал суд, Браудер же в интересах фонда скупал активы через «Дальнюю степь» (ей принадлежало 37,5 млн акций «Газпрома»). В итоге «Дальняя степь» была обанкрочена, но получить от нее деньги в бюджет налоговики так и не смогли: акции были проданы, а вырученные за них 2,8 млрд руб. – выведены на Кипр.

Дело Hermitage