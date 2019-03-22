Бизнес-омбудсмен передал генпрокурору список засидевшихся в СИЗО бизнесменов

Следователи не торопятся что-либо делать, а тема поднималась и на недавней коллегии Генпрокуратуры, напомнил Титов Евгений Разумный / Ведомости

Уполномоченный по защите прав предпринимателей Борис Титов в четверг направил генпрокурору Юрию Чайке письмо (копия есть у «Ведомостей»), в котором просит организовать проверку законности содержания под стражей некоторых предпринимателей. В их числе – обвиняемый в хищениях при строительстве арктических объектов Минобороны учредитель «Русальянс строя» Алексей Эккерт (за решеткой уже более трех лет), председатель правления ростовского Капиталбанка Сергей Осипов (более 27 месяцев), учредитель и финдиректор ООО «Колосс» Лилия Акмалова из Татарстана (30 месяцев). «Зачастую доводы следователей о невозможности своевременного окончания расследования и необходимости продления срока абсолютно не обоснованы», – говорится в обращении.

Причиной волокиты является не необходимость производства большого количества следственных действий, а неэффективная организация расследования, считает омбудсмен. Он ссылается на случаи, когда с арестованными месяцами не проводится никаких следственных действий, хотя именно об их необходимости следователи заявляют при продлении ареста.

Президент не раз говорил о недопустимости ситуации, когда предприниматели месяцами и годами сидят в СИЗО, а следователи не торопятся что-либо делать, тема поднималась и на недавней коллегии Генпрокуратуры, напомнил Титов: «Мы работаем с предпринимателями напрямую и знаем случаи, которые зачастую иначе как вопиющими назвать сложно. Я решил привлечь к ним внимание генпрокурора. Теоретически давно все сказано. Есть позиция Верховного суда, который сказал, что доводы следствия в пользу продления срока не должны приниматься автоматически. Пора попробовать навести порядок на практике».

На коллегии Генпрокуратуры президент призвал прокуроров не допускать безосновательного продления пребывания под стражей. Чайка пообещал разобраться со всеми случаями длительного ареста бизнесменов. Пресс-служба прокуратуры в четверг не подтвердила получения письма Титова.

«Обычно обращения бизнес-омбудсмена попадают на межведомственную рабочую группу, где рассматриваются по существу с участием региональных прокуроров, – говорит глава Ассоциации защиты бизнеса Александр Хуруджи. – Если рабочая группа нас поддерживает, то прокуратура может поменять позицию по этому делу – например, при продлении меры пресечения. Но группа заседает не так часто, и туда попадает не так много дел. А тут представился практически уникальный случай: есть прямая воля президента, обещание генпрокурора. Так что мы по горячим следам оперативно собрали данные о предпринимателях, которые давно находятся в СИЗО».

Политолог Михаил Виноградов считает такое обращение логичным – как реализацию поручений президента. Но говорить о возможных практических результатах он предпочитает с осторожностью: в последнее время слова президента перестают восприниматься как акт прямого действия даже частью исполнителей. Эксперт напоминает, что в ряде случаев даже недвусмысленные высказывания Путина на практике не переподтверждались – как это произошло, например, со свидетелями Иеговы, которые «тоже христиане».