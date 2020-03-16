Правительство запретило въезд иностранцам в Россию
Правительство сообщило, что подготовлен проект распоряжения о временном запрете на въезд иностранным гражданам в Россию. Запрет готовится по поручению президента Владимира Путина для снижения рисков распространения коронавируса в России.
Запрет будет распространяться в том числе и на граждан Белоруссии. Исключение будет делаться только для дипломатов, членов официальных делегаций, экипажей воздушных, морских и речных судов, поездных и локомотивных бригад, а также лиц, постоянно проживающих в России или приехавших на похороны родственников.
Через несколько часов правительство сообщило, что решение о запрете на въезд иностранных граждан принято.
Однако большая часть пресс-релиза правительства посвящена не деталям возможного запрета, а взаимоотношениям с Белоруссией. Президент Белоруссии Александр Лукашенко 16 марта после сообщения российского премьера Михаила Мишустина о планах закрыть границу с Белоруссией заявил, что «в Белоруссии относительно спокойная обстановка, а Россия вся полыхает от коронавируса». В пресс-релизе российского правительства сказано, что подобные высказывания вызывают недоумение. «В частности, высказывание о количестве инфицированных позволяет сделать вывод, что в пропорциональном соотношении к численности населения ситуация в Белоруссии гораздо серьезнее, чем в России. Утверждение, что «Россия вся полыхает от коронавируса», не соответствует действительности», – указывает российское правительство.
О предстоящем запрете на въезд иностранцев в Россию премьер Михаил Мишустин сообщил по телефону белорусскому коллеге Сергею Румасу 15 марта. Румас также был проинформирован, что ограничения не будут распространяться на водителей грузовиков, и не высказал никаких возражений, утверждает российское правительство. Ограничения на границе с Белоруссией вводятся из-за непринятия властями этой страны рекомендаций ВОЗ.
«Вызывает недоумение, что в условиях электорального цикла» власти Белоруссии выступают с подобными заявлениями, говорится в сообщении российского правительства. По мнению Москвы, позиция властей Белоруссии не способствует совместной борьбе с распространением коронавируса. Выборы президента Белоруссии должны состояться 30 августа 2020 г. Лукашенко руководит Белоруссией с 20 июля 1994 г.
Ранее Лукашенко заявил, что Белоруссия не собирается закрывать границы с соседними странами, в том числе с Россией. По его словам, границы между двумя странами не существует, она не делимитирована и не демаркирована. «Они хотят – пусть закрываются. Нам не надо этого делать, потому что это пустое», – говорил Лукашенко. По его словам, если Минск введет ответные меры, то до «Кремля будут фуры стоять, а люди будут в бешенстве». Лукашенко считает, что от коронавируса невозможно закрыться. Он призвал российские власти действовать сообща: при малейшем подозрении проверять человека и если надо, то отправлять на карантин. В сложившейся ситуации Белоруссия должна опасаться, что огромная Россия ее «завирусит», а не наоборот, уверен Лукашенко.
Согласно данным на 16 марта, в мире число случаев заболевания коронавирусом превысило 153 000, из них более 5700 закончились летальным исходом. В России число заболевших коронавирусом достигло 93 человек, в Белоруссии выявлено 36 случаев коронавирусной инфекции.