Правительство запретило въезд иностранцам в Россию

Ранее Лукашенко заявил, что Белоруссия не собирается закрывать границы с соседними странами, в том числе с Россией. По его словам, границы между двумя странами не существует, она не делимитирована и не демаркирована. «Они хотят – пусть закрываются. Нам не надо этого делать, потому что это пустое», – говорил Лукашенко. По его словам, если Минск введет ответные меры, то до «Кремля будут фуры стоять, а люди будут в бешенстве». Лукашенко считает, что от коронавируса невозможно закрыться. Он призвал российские власти действовать сообща: при малейшем подозрении проверять человека и если надо, то отправлять на карантин. В сложившейся ситуации Белоруссия должна опасаться, что огромная Россия ее «завирусит», а не наоборот, уверен Лукашенко.