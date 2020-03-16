Иностранцам запретят с 18 марта въезд в Россию

Планы закрыть границу России для въезда иностранцев были озвучены 15 марта в разговоре с премьером Белоруссии Сергеем Румасом. На следующий день правительство объявило, что подготовило проект распоряжения о временном запрете, большая часть сообщения была об отношениях России и Белоруссии. В правительстве реагировали на заявления президента Белоруссии Александра Лукашенко, который заявлял, что «Россия вся полыхает от коронавируса». Заявления Лукашенко «вызвали недоумение», отмечалось в сообщении пресс-службы. В очередном сообщении правительства особо отмечается, что переговоры с Румасом прошли дважды.