Иностранцам запретят с 18 марта въезд в Россию
Россия с 18 марта запретит въезд иностранцев и лиц без гражданства, сообщает правительство страны. Решение было принято после переговоров премьера Михаила Мишустина с премьерами Белоруссии, Азербайджана, Армении, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана.
Запрет будет действовать до 1 мая. Он не затронет дипломатов и представителей, водителей и экипажей международного транспорта. Также иностранцы могут приехать в Россию по визам, выданным в связи со смертью близкого родственника.
Планы закрыть границу России для въезда иностранцев были озвучены 15 марта в разговоре с премьером Белоруссии Сергеем Румасом. На следующий день правительство объявило, что подготовило проект распоряжения о временном запрете, большая часть сообщения была об отношениях России и Белоруссии. В правительстве реагировали на заявления президента Белоруссии Александра Лукашенко, который заявлял, что «Россия вся полыхает от коронавируса». Заявления Лукашенко «вызвали недоумение», отмечалось в сообщении пресс-службы. В очередном сообщении правительства особо отмечается, что переговоры с Румасом прошли дважды.
Вспышка заболевания COVID-19, вызванного коронавирусом, случилась в Китае в конце 2019 г. Число заболевших COVID-19 составляет 153 517 человек, 5735 из заболевших скончались, указано в ежедневном бюллетене ВОЗ от 15 марта. В России число заболевших коронавирусом достигло 93 человек. Украина с 16 марта ограничила въезд иностранцев, в том числе из России. Австрия с 15 марта включила Россию, Украину и Великобританию в список неблагополучных стран.