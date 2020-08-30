Белорусские власти начинают активно бороться с протестующими

Как отмечает белорусский политолог и ведущий эксперт аналитического центра «Стратегия» Валерий Карбалевич, на сегодняшний день противостояние между народом и властью в Белоруссии победителя не выявило. При этом белорусские власти продолжают закручивать гайки – аресты не останавливаются, проходят чистки в госаппарате. Несмотря на это, акции оппозиции проходят как и раньше. «Своими репрессиями властям не удалось запугать и сбить протест», – замечает Карбалевич. Что касается забастовок, то эксперт полагает, что настоящих забастовок в Белоруссии и не было – происходили только их попытки и собрания трудовых коллективов, грозивших в случае невыполнения их требований бастовать. По мнению Карбалевича, распространены были итальянские забастовки, т. е. медленная работа, но постепенно и они сошли на нет. О каких-либо успехах КС говорить тоже не приходится – власти его не признают и принимают репрессивные меры в его отношении. Сам КС пока даже не берет на себя ответственность за уличные акции, которые организуются в том числе и через телеграм-каналы.