Белорусские власти начинают активно бороться с протестующими

Белорусские власти начинают активно бороться с протестующимиНо массовые митинги не прекращаются
Массовые протесты с требованием ухода президента Белоруссии Александра Лукашенко продолжились в Минске и в выходные дни – 29 и 30 августа. В субботу в центре Минска прошел женский марш, в ходе которого силы милиции несколько раз блокировали улицы, было задержано 29 человек. А в воскресенье в Минске прошли более масштабные демонстрации, собравшие, по словам жителя Минска (его имя известно редакции «Ведомостей»), «хоть и меньше людей, чем во время рекордного митинга 16 августа, но все равно десятки тысяч человек». ОМОН и милиция опять пытались перекрывать центральные улицы с целью недопущения митинга на площади Независимости у правительственных зданий, снова была огорожена резиденция президента Белоруссии во Дворце независимости, у которого в конце концов собралась большая толпа протестующих. Для ее охраны было переброшено даже несколько БТР и БМП 120-й отдельной гвардейской механизированной бригады Вооруженных сил Белоруссии. Несмотря на несколько стычек с милицией, серьезных инцидентов не было, а после начавшегося дождя люди начали расходиться. МВД Белоруссии сообщило о задержании уже 129 человек.
Активные протесты в Белоруссии начались после того, как после выборов президента 9 августа было объявлено, что действующий глава государства Александр Лукашенко набрал более 80% голосов. Этот результат не признала объединенный кандидат от оппозиции Светлана Тихановская, с 10 августа в Минске и других городах страны начались массовые протесты против Лукашенко, к их участникам ОМОН применял жесткие меры. За 10–12 августа было задержано, по данным МВД, более 6700 человек, многим из которых непосредственно при задержании или позже, в изоляторах, были нанесены сильные побои. С 13 августа массовые задержания прекратились. В Белоруссии был создан Координационный совет оппозиции (КС), в который вошло несколько сотен общественных деятелей и активистов, провозгласивших своей целью диалог с властями. Тихановская, уехавшая в Литву, заявила, что целью диалога является мирная передача власти от Лукашенко и проведение в стране новых выборов.
Президент России Владимир Путин на прошлой неделе заявил в интервью телеканалу «Россия», что Москва признает легитимный характер выборов президента Белоруссии.
30 августа пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в скором времени в Москве может состояться встреча Путина и Лукашенко. Сам белорусский президент категорически отрицает возможность переговоров с КС или кем-либо еще из оппозиции, однако допустил, что после принятия новой конституции могут пройти новые выборы парламента и президента, не назвав сроков.
Очевидно, что, несмотря на увольнение в знак протеста ряда сотрудников МВД Белоруссии, главным образом низового звена, ни о каком расколе силовых структур республики и утраты контроля со стороны Лукашенко говорить не приходится, считает бывший сотрудник российских спецслужб.
Как отмечает белорусский политолог и ведущий эксперт аналитического центра «Стратегия» Валерий Карбалевич, на сегодняшний день противостояние между народом и властью в Белоруссии победителя не выявило. При этом белорусские власти продолжают закручивать гайки – аресты не останавливаются, проходят чистки в госаппарате. Несмотря на это, акции оппозиции проходят как и раньше. «Своими репрессиями властям не удалось запугать и сбить протест», – замечает Карбалевич. Что касается забастовок, то эксперт полагает, что настоящих забастовок в Белоруссии и не было – происходили только их попытки и собрания трудовых коллективов, грозивших в случае невыполнения их требований бастовать. По мнению Карбалевича, распространены были итальянские забастовки, т. е. медленная работа, но постепенно и они сошли на нет. О каких-либо успехах КС говорить тоже не приходится – власти его не признают и принимают репрессивные меры в его отношении. Сам КС пока даже не берет на себя ответственность за уличные акции, которые организуются в том числе и через телеграм-каналы.
По словам доцента факультета мировой экономики и политики НИУ ВШЭ Андрея Суздальцева, ни власть, ни протестующие пока не могут взять верх. При этом идут постоянные аресты и избиения, людей хватают не на самих акциях, а после их окончания. Суздальцев отмечает массовость протеста в Белоруссии и мирное поведение демонстрантов – они не захватывают административные здания, не повреждают инфраструктуру. «Все разговоры о каких-либо боевиках [среди протестующих] – это ложь. Протестующие не переходят грань, а власти Белоруссии ее перешли, возобновили «ползучий террор». Исподтишка людей арестовывают ночью, в квартиры вламываются. Ситуация накаляется, долго так продолжаться не может, но пока сохраняется хрупкий баланс», – описывает эксперт положение в Белоруссии. Забастовки, по его мнению, перешли в разряд итальянских – например, на «Беларуськалии» производство продукции сократилось на 60%, рабочие просто не работают.