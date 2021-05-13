Генсек ООН Антониу Гуттериш считает главными вызовами пандемию и изменение климата

Во время своего рабочего визита в Москву 13 мая генсеку ООН Антониу Гуттеришу было присвоено звание почетного доктора МГИМО. В своей речи, произнесенной на торжественной церемонии в университете, Гуттериш назвал главными вызовами современности пандемию коронавируса и изменение климата. По словам генсека, вакцина нужна всему населению планеты в краткие сроки. Гуттериш также отметил вклад России в глобальную вакцинацию и пояснил, что чем больше людей будет привито, тем меньше вероятность новой мутации COVID-19, которая станет устойчивой к лекарствам. По мнению генерального секретаря, в условиях пандемии государства-кредиторы должны быть «более лояльными к заемщикам, чтобы те сделали правильный выбор между необходимостью выплатить долг или помочь своему населению». «Сейчас перед нами стоит возможность «пересобрать» наше будущее», – заявил Гуттериш. Также в своей речи он почтил память Виталия Чуркина, покойного постпреда России при ООН.