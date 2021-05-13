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Генсек ООН Антониу Гуттериш считает главными вызовами пандемию и изменение климата

Но работа самой ООН во многом парализована из-за разногласий в Совбезе
Глеб Мишутин
После церемонии в МГИМО (на фото) Гуттериш провел переговоры с президентом России Владимиром Путиным /Максим Стулов / Ведомости

Во время своего рабочего визита в Москву 13 мая генсеку ООН Антониу Гуттеришу было присвоено звание почетного доктора МГИМО. В своей речи, произнесенной на торжественной церемонии в университете, Гуттериш назвал главными вызовами современности пандемию коронавируса и изменение климата. По словам генсека, вакцина нужна всему населению планеты в краткие сроки. Гуттериш также отметил вклад России в глобальную вакцинацию и пояснил, что чем больше людей будет привито, тем меньше вероятность новой мутации COVID-19, которая станет устойчивой к лекарствам. По мнению генерального секретаря, в условиях пандемии государства-кредиторы должны быть «более лояльными к заемщикам, чтобы те сделали правильный выбор между необходимостью выплатить долг или помочь своему населению». «Сейчас перед нами стоит возможность «пересобрать» наше будущее», – заявил Гуттериш. Также в своей речи он почтил память Виталия Чуркина, покойного постпреда России при ООН.

Затронув проблему экологии, Гуттериш заявил, что некоторые страны уже сталкиваются со стихийными бедствиями – последствиями изменений климата. По мнению генсека ООН, развитые страны должны серьезно относиться к своим обязательствам по Парижскому соглашению об изменении климата. Для установления «мира с природой» необходимо больше инвестировать в зеленую инфраструктуру, создавать зеленые рабочие места. Государствам «двадцатки» следует показать другим странам пример по эффективному сокращению выбросов в атмосферу.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных