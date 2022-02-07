Послание президента Федеральному собранию состоится в начале марта

Послание президента Федеральному собранию состоится в начале мартаМеждународная проблематика станет одной из тем выступления Владимира Путина
Президент Владимир Путин может огласить ежегодное послание Федеральному собранию в начале марта. Об этом «Ведомостям» сказали два собеседника, близких к администрации президента (АП), источник в правительстве, а также сотрудник федерального телеканала.
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По словам одного из близких к АП собеседников «Ведомостей», послание состоится в начале марта, а на подготовку мероприятия влияет «эпидемиологическая ситуация с омикроном, которая сейчас остается тяжелой». О том, что именно в начале марта чиновники ожидают услышать выступление президента о положении в стране и стратегических направлениях внутренней и внешней политики, сказал также источник в правительстве: «Сейчас идет проработка основных тем выступления».
Другой близкий к Кремлю собеседник «Ведомостей» также подчеркивает, что послание запланировано на «первые числа» марта, не назвав конкретную дату. Собеседник на федеральном канале говорит, что в качестве возможных дат для оглашения послания главы государства рассматриваются 1 и 3 марта. Согласно одной из идей, послание Путина должно состояться до обращения президента США Джо Байдена к конгрессу, говорит этот источник. Выступление Байдена в Вашингтоне запланировано на 1 марта, поэтому если послание президента России состоится в этот же день, то из-за разницы во времени, которая составляет восемь часов, Путин выступит раньше своего американского коллеги. Такую синхронизацию с выступлением Байдена он объясняет тем, что Путин озвучит позицию России по ситуации с гарантиями безопасности в Европе. Близкие к АП собеседники «Ведомостей» призвали не привязывать послание Путина к каким-либо внешнеполитическим событиям.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не подтвердил и не опроверг, что на этот раз послание может состояться в самом начале весны 2022 г. На вопрос «Ведомостей», может ли президент выступить 1–3 марта, он отметил: «Сообщим своевременно».
В последний раз Песков комментировал эту тему 4 февраля, когда сказал, что пока дата послания неизвестна, но в ближайшее время Путин с ней определится. 18 января Песков говорил журналистам, что подготовка к посланию ведется. 21 января он уточнял, что прямого влияния омикрона на проведение послания нет: «Мы уже научились принимать специальные меры, которые предписываются Роспотребнадзором при проведении подобных мероприятий, как мы делали в декабре [2021 г.] на большой пресс-конференции. Но, конечно же, мы будем принимать во внимание, на каком уровне находится гребень этой кривой очередной волны». По его словам, если будут пиковые значения, то имеет смысл подождать.
Адресаты послания
Нынешнее послание президента пройдет на фоне оживленной международной повестки. В декабре 2021 г. Россия передала в США и НАТО проекты договора о гарантиях безопасности для России. После этого в январе 2022 г. состоялись переговоры между делегациями МИД России и госдепа США, встреча в рамках Совета Россия – НАТО и в ОБСЕ. В конце января США передали свой ответ по гарантиям безопасности, который в начале февраля опубликовала газета El Pais. Кроме того, в январе и в первую неделю февраля президент России провел серию встреч с лидерами иностранных государств, в том числе с председателем КНР Си Цзиньпином, президентом Аргентины Альберто Фернандесом, президентом Франции Эмманюэлем Макроном и др. В феврале планируются визиты в Москву канцлера ФРГ Олафа Шольца и президента Бразилии Жаира Болсонару.
Послание президента хоть и адресовано Федеральному собранию, но его реальная аудитория гораздо шире, отмечает руководитель Фонда развития гражданского общества Константин Костин. Он предполагает, что часть послания, посвященная международной проблематике, будет резонансной: «Президент подведет итоги дипломатического марафона последних месяцев, расставит акценты и сформулирует позицию России. И одним из главных достижений первого этапа стало то, что претензии России по гарантиям безопасности вошли в повседневный дипломатический оборот ведущих мировых держав. Но впереди – достижение конкретных договоренностей». Возможно, в послании этого года будет большое внимание уделено международной политике и, в частности, будет дан развернутый ответ на предложения США и НАТО, которые получила Россия, считает гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов. По его мнению, акцент может стать понятен уже в ближайшие дни, поскольку МИД скоро подготовит ответы на предложения США и НАТО. А от слов Путина будет зависеть и реакция Запада, отмечает эксперт.
Общество же волнуют внутренние вопросы – преодоление последствий пандемии, решение экономических и социальных проблем, поэтому важно сохранить баланс в выступлении президента, говорит Кортунов. Костин также отмечает, что важна для послания и другая тема – благополучие граждан и развитие экономики.
Дата, в которую глава государства должен выступать с посланием Федеральному собранию, нигде не прописана. В 84-й статье Конституции указано лишь, что президент обращается «с посланием о положении в стране, об основных направлениях внутренней и внешней политики государства» ежегодно. При этом практика составления графика таких посланий в последние годы была самой разной. К примеру, на протяжении практически всего президентского срока, с 2012 по 2016 г., Путин выступал с посланием в декабре. А послание 2017 г. было сдвинуто на более поздний срок и в итоге оглашено в марте 2018 г. – как раз 1 марта. Оно состояло из двух частей: первая была посвящена планам прорывного развития на ближайшие шесть лет, а вторая часть – рассказу о том, какие новейшие системы стратегического вооружения разработала Россия. В 2019 г. Путин выступил с посланием в феврале, а самый ранний срок, когда президент выступал с обращением к Федеральному собранию, – это январь 2020 г., в нем Путин рассказал о предстоящем изменении Основного закона. В 2021 г. послание было оглашено в апреле.
В подготовке статьи участвовала Мария Истомина