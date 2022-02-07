Послание президента Федеральному собранию состоится в начале марта

Дата, в которую глава государства должен выступать с посланием Федеральному собранию, нигде не прописана. В 84-й статье Конституции указано лишь, что президент обращается «с посланием о положении в стране, об основных направлениях внутренней и внешней политики государства» ежегодно. При этом практика составления графика таких посланий в последние годы была самой разной. К примеру, на протяжении практически всего президентского срока, с 2012 по 2016 г., Путин выступал с посланием в декабре. А послание 2017 г. было сдвинуто на более поздний срок и в итоге оглашено в марте 2018 г. – как раз 1 марта. Оно состояло из двух частей: первая была посвящена планам прорывного развития на ближайшие шесть лет, а вторая часть – рассказу о том, какие новейшие системы стратегического вооружения разработала Россия. В 2019 г. Путин выступил с посланием в феврале, а самый ранний срок, когда президент выступал с обращением к Федеральному собранию, – это январь 2020 г., в нем Путин рассказал о предстоящем изменении Основного закона. В 2021 г. послание было оглашено в апреле.