В Афганистане объявлен запрет на выращивание опийного мака

В Афганистане объявлен запрет на выращивание опийного макаТак талибы пытаются добиться международного признания
Правительство талибов запретило выращивание опиумного мака на всей территории Афганистана. Об этом 3 апреля на своей странице в Twitter сообщил официальный представитель созданного «Талибаном» (организация признана террористической и запрещена в России) «Исламского эмирата Афганистана» Забихулла Муджахид. Согласно данным из аккаунта Муджахида, запрет на культивацию мака оформлен как декрет верховного лидера Хайбатуллы Ахундзады. Отныне урожай опиумного мака будет немедленно уничтожаться, а выращивающих его ждет суд по законам шариата. Помимо этого на территории Афганистана запрещается использование, перевозка, продажа, экспорт и импорт любых наркотиков, включая алкоголь. Нарушители этого пункта также подлежат суду.
Талибы заняли столицу Афганистана Кабул 15 августа 2021 г., свергнув проамериканское правительство. А уже 17 ноября 2021 г. управление по борьбе с наркотиками и преступностью ООН отчиталось о росте производства опиума за год на 8% до 6800 т. Ведомство спрогнозировало, что по итогам прошлого года на рынки поступит 320 т чистого героина, и охарактеризовало ситуацию в Афганистане как требующую «срочного вмешательства международного сообщества» – страна в одиночку снабжала опиатами 80% мировых потребителей. После прихода талибов к власти цена на опиум резко выросла – в 3 раза. По данным агентства AFP от 29 сентября 2021 г., рост цен объяснялся высказанным ранее намерением талибов бороться с производством наркотиков.