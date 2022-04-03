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В Афганистане объявлен запрет на выращивание опийного мака

Так талибы пытаются добиться международного признания
Глеб Мишутин Илья Лакстыгал
Насколько талибы могут и действительно хотят сократить выращивание сырья и производство наркотиков – большой вопрос / Javed TANVEER / AFP

Правительство талибов запретило выращивание опиумного мака на всей территории Афганистана. Об этом 3 апреля на своей странице в Twitter сообщил официальный представитель созданного «Талибаном» (организация признана террористической и запрещена в России) «Исламского эмирата Афганистана» Забихулла Муджахид. Согласно данным из аккаунта Муджахида, запрет на культивацию мака оформлен как декрет верховного лидера Хайбатуллы Ахундзады. Отныне урожай опиумного мака будет немедленно уничтожаться, а выращивающих его ждет суд по законам шариата. Помимо этого на территории Афганистана запрещается использование, перевозка, продажа, экспорт и импорт любых наркотиков, включая алкоголь. Нарушители этого пункта также подлежат суду.

Талибы заняли столицу Афганистана Кабул 15 августа 2021 г., свергнув проамериканское правительство. А уже 17 ноября 2021 г. управление по борьбе с наркотиками и преступностью ООН отчиталось о росте производства опиума за год на 8% до 6800 т. Ведомство спрогнозировало, что по итогам прошлого года на рынки поступит 320 т чистого героина, и охарактеризовало ситуацию в Афганистане как требующую «срочного вмешательства международного сообщества» – страна в одиночку снабжала опиатами 80% мировых потребителей. После прихода талибов к власти цена на опиум резко выросла – в 3 раза. По данным агентства AFP от 29 сентября 2021 г., рост цен объяснялся высказанным ранее намерением талибов бороться с производством наркотиков.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных