В Афганистане объявлен запрет на выращивание опийного мака

Талибы заняли столицу Афганистана Кабул 15 августа 2021 г., свергнув проамериканское правительство. А уже 17 ноября 2021 г. управление по борьбе с наркотиками и преступностью ООН отчиталось о росте производства опиума за год на 8% до 6800 т. Ведомство спрогнозировало, что по итогам прошлого года на рынки поступит 320 т чистого героина, и охарактеризовало ситуацию в Афганистане как требующую «срочного вмешательства международного сообщества» – страна в одиночку снабжала опиатами 80% мировых потребителей. После прихода талибов к власти цена на опиум резко выросла – в 3 раза. По данным агентства AFP от 29 сентября 2021 г., рост цен объяснялся высказанным ранее намерением талибов бороться с производством наркотиков.